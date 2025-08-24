Hà Nội

Hoa hậu Tiểu Vy khoe gương mặt tỷ lệ vàng, vóc dáng gợi cảm đón tuổi mới

Giải trí

Hoa hậu Tiểu Vy khoe gương mặt tỷ lệ vàng, vóc dáng gợi cảm đón tuổi mới

Nhiều khán giả nhận xét Hoa hậu Tiểu Vy sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng. Mới đây, cô thực hiện bộ ảnh đón tuổi 25.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm, xinh đẹp hơn sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Sen Vàng.
Sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút, Tiểu Vy trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế và gương mặt được các thương hiệu lựa chọn đồng hành. Ảnh: Sen Vàng.
Ngoài sàn diễn thời trang, Tiểu Vy còn thử sức với điện ảnh và nhanh chóng để lại ấn tượng. Ảnh: Sen Vàng.
Đầu năm 2024, người đẹp đóng phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Sang Tết 2025, Tiểu Vy được Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim Bộ tứ báo thủ. Ảnh: Sen Vàng.
Trong Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy vào vai Quỳnh Anh - một người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình, phải nhờ đến sự giúp đỡ của “bộ tứ báo thủ” để tìm lời giải đáp. Ảnh: Sen Vàng.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng. Ảnh: Sen Vàng.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, Tiểu Vy thực hiện bộ ảnh gợi cảm. Ảnh: Sen Vàng.
Nàng hậu cho biết, cô đã trưởng thành hơn so với thời điểm vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Sen Vàng.
"Trong tương lai, Vy mong muốn được thử sức mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang, đồng thời vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Vy tin rằng tuổi 25 sẽ là khởi đầu cho những bước tiến mới, đầy ý nghĩa”, cô nói. Ảnh: Sen Vàng.
Tuổi 25, Tiểu Vy kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Sen Vàng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu Tiểu Vy #Tiểu Vy #Trần Tiểu Vy #Hoa hậu Việt Nam

