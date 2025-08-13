Hà Nội

Nhan sắc Tiểu Vy ngày càng "chín", tự tin khoe vóc dáng quyến rũ

Giải trí

Xuất hiện trong bộ đồ bơi hai mảnh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình thể căng tràn sức sống. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Trần Tiểu Vy chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini hai mảnh trên bãi biển nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Với lợi thế hình thể săn chắc, vòng eo thon gọn, Hoa hậu Việt Nam 2018 tự tin tạo dáng, khoe trọn vẻ đẹp đầy sức sống tuổi 24. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Không chỉ dừng lại ở bikini, Tiểu Vy thời gian gần đây còn thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế váy cúp ngực, khoét sâu táo bạo, tôn lên vòng một căng tròn gợi cảm. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Gu thời trang của cô ngày càng phóng khoáng, hiện đại. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Không còn bó buộc trong những bộ cánh kín đáo, Tiểu Vy ngày càng bạo dạn hơn trong việc thể hiện vẻ đẹp hình thể. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Với vòng eo thon gọn, bờ vai mảnh mai và vòng một căng tràn, cô nàng đã chứng minh rằng nhan sắc tuổi đôi mươi của mình đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Những bức ảnh này không chỉ nhận được lời khen ngợi về vóc dáng chuẩn chỉnh mà còn thể hiện thần thái tự tin, cuốn hút của một người đẹp đã trưởng thành. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Cô luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, và cô nhanh chóng chiếm trọn tình cảm công chúng nhờ gương mặt hài hòa, đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, trở thành một trong những hoa hậu có lượng người hâm mộ đông đảo nhất hiện nay. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
#Trần Tiểu Vy #trần tiểu vy gợi cảm #hoa hậu trần tiểu vy #Trần Tiểu Vy bikini #hoa hậu tiểu vy bikini #Tiểu Vy

