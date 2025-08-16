Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” Ngọc Hân khoe thần thái ngút ngàn

Giải trí

“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” Ngọc Hân khoe thần thái ngút ngàn

Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh thời trang ấn tượng khi mang bầu 8 tháng, kỷ niệm 15 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bộ ảnh thời trang mới của Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện trên các con phố ở Hà Nội giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Bộ ảnh thời trang mới của Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện trên các con phố ở Hà Nội giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Mang bầu 36 tuần, Ngọc Hân vẫn leo trèo tạo dáng. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Mang bầu 36 tuần, Ngọc Hân vẫn leo trèo tạo dáng. Ảnh: FB Ngọc Hân.
"Hy vọng sau này em Pi cũng sẽ tràn đầy năng lượng tích cực như tôi", Ngọc Hân chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
"Hy vọng sau này em Pi cũng sẽ tràn đầy năng lượng tích cực như tôi", Ngọc Hân chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân ăn mặc quý phái xuống phố. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân ăn mặc quý phái xuống phố. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh thời trang xuống phố nhân dịp 15 năm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh thời trang xuống phố nhân dịp 15 năm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân tâm sự, chặng đường 15 năm qua không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Người đẹp cảm thấy vui vì bản thân đã có một thanh xuân rực rỡ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân tâm sự, chặng đường 15 năm qua không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Người đẹp cảm thấy vui vì bản thân đã có một thanh xuân rực rỡ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ. Giờ đây, cô háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ. Giờ đây, cô háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân chuẩn bị đón nhận một danh hiệu thật đặc biệt. Đó là làm mẹ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân chuẩn bị đón nhận một danh hiệu thật đặc biệt. Đó là làm mẹ. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn tham gia các sự kiện, đi du lịch khi bụng bầu vượt mặt. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn tham gia các sự kiện, đi du lịch khi bụng bầu vượt mặt. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân và Phú Đạt hẹn hò trong hơn 10 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2022. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Ngọc Hân và Phú Đạt hẹn hò trong hơn 10 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2022. Ảnh: FB Ngọc Hân.
“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” có sự nghiệp thành công, sống bình yên, hạnh phúc ở tuổi 36. Ảnh: FB Ngọc Hân.
“Hoa hậu ngoan nhất Vbiz” có sự nghiệp thành công, sống bình yên, hạnh phúc ở tuổi 36. Ảnh: FB Ngọc Hân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ngọc Hân #Đặng Ngọc Hân #Hoa hậu Ngọc Hân #chồng Ngọc Hân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT