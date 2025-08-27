Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Khởi My diện áo dài mừng Quốc khánh

Hà Nội

Trước thềm Quốc khánh 2/9, top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Trần Khởi My khoe loạt ảnh diện áo dài trắng.

Trên trang cá nhân, Trần Khởi My gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh diện áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: FB Trần Khởi My.
Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 cầm lá cờ đỏ sao vàng, chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Trần Khởi My.
Khởi My hoà chung không khí mừng đại lễ 2/9. Ảnh: FB Trần Khởi My.
Mỹ nhân chuyển giới tạo dáng với hoa sen trắng. Ảnh: FB Trần Khởi My.
Dương Hoàng Yến cũng thực hiện bộ ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Nữ ca sĩ đã ra mắt sản phẩm âm nhạc Tổ Quốc trong ánh mặt trời trong tháng 8/2025 mừng đại lễ. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Du Uyên diện áo dài trắng chụp ảnh mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Du Uyên.
Nữ ca sĩ vừa giới thiệu đến khán giả ca khúc Hoà bình đẹp lắm. Ảnh: FB Du Uyên.
Phan Hoàng Thu thực hiện bộ ảnh áo dài ở những góc phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô.
Phan Hoàng Thu chia sẻ trên Tuổi trẻ Thủ đô, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô.
Diễn viên Đào Hoàng Yến diện áo đỏ, chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FB Đào Hoàng Yến.
Nữ diễn viên về nhà đi con diện áo dài kết hợp khăn rằn. Ảnh: FB Đào Hoàng Yến.
