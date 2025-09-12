Hà Nội

Hoa hậu Hương Giang ngày càng gợi cảm sau tin đồn hẹn hò CEO kém tuổi

Giải trí

Hoa hậu Hương Giang ngày càng gợi cảm sau tin đồn hẹn hò CEO kém tuổi

Sau khi vướng tin đồn hẹn hò cùng CEO Phú Cường – chàng trai kém tuổi, Hoa hậu Hương Giang khiến công chúng chú ý bởi phong cách ngày càng gợi cảm, táo bạo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tục xuất hiện với những hình ảnh quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.
Không chỉ chú trọng phong cách thời trang hiện đại, Hương Giang còn khéo léo lựa chọn các thiết kế cắt xẻ tinh tế, tôn lên đường cong cơ thể và thần thái sang trọng.
Kể từ sau khi tin đồn tình cảm nổ ra, Hương Giang được nhận xét ngày càng rạng rỡ và tự tin hơn.
Người đẹp không ngại thử nghiệm phong cách mới, từ thanh lịch đến gợi cảm, thậm chí có phần táo bạo hơn trước kia.
Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả cho rằng tình yêu đã mang đến cho cô nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng mới trong cuộc sống.
Nàng Hậu không ngại khoe vóc dáng quyến rũ trong những trang phục cắt xẻ, xuyên thấu.
Những bộ váy ôm sát, xẻ cao, hay những thiết kế hở vai, hở lưng đã trở thành lựa chọn thường xuyên của cô trong các sự kiện và cả trong đời sống thường ngày.
Không thể phủ nhận rằng, sự thay đổi này đã giúp Hương Giang trở nên gợi cảm và cuốn hút hơn.
Hương Giang dường như "lột xác" hoàn toàn, trở nên tự tin và tươi trẻ hơn.
Nhan sắc của nàng hậu ngày càng mặn mà, thu hút khi bước qua tuổi 30. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
