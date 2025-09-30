Hoa chi pâu nở rộ trên Tà Chì Nhù trải nghiệm trekking săn ảnh sao

Hà Nội

Du lịch

Tà Chì Nhù mùa hoa chi pâu nở rộ thu hút du khách yêu trekking và nhiếp ảnh với thảm tím trải dài và bầu trời sao lung linh về đêm.

Đỉnh Tà Chì Nhù (Lào Cai), cao 2.979 m so với mực nước biển, là một trong những ngọn núi nổi bật nhất Tây Bắc. Ảnh Chiêu Lê
Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, núi phủ tím bởi hoa chi pâu nở rộ, trở thành điểm đến yêu thích của những du khách mê trekking và nhiếp ảnh thiên nhiên. Ảnh Thương Hà
Trên đường lên đỉnh, du khách dễ dàng bắt gặp những thảm hoa trải dài, sắc tím đậm dần khi leo cao, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn. Vạt hoa trên đỉnh được xem là đẹp nhất, là điểm check-in không thể bỏ qua. Ảnh Thương Hà
Hành trình chinh phục Tà Chì Nhù dài khoảng 24 km, thường được thực hiện trong hai ngày một đêm. Ảnh haloiamtrang
Trên cung đường này, cảnh quan thay đổi liên tục: rừng già, suối nhỏ, rừng trúc xanh mướt, những vùng cỏ rộng thoáng xen kẽ các vạt hoa chi pâu. Ảnh Back In Nature Vietnam
Cảnh vật đa dạng, kết hợp với màu tím đặc trưng của hoa, khiến hành trình trở nên vừa thử thách vừa thú vị. Ảnh Thương Hà
Để thuận tiện và an toàn, du khách nên thuê porter địa phương, chuẩn bị trang phục giữ ấm, áo mưa, giày trekking, thuốc cơ bản, đèn pin đội đầu và sạc dự phòng. Trong mùa mưa lũ, việc theo dõi dự báo thời tiết và tuân thủ khuyến cáo an toàn là cần thiết để tránh rủi ro. Ảnh Thương Hà
Ngoài hoa chi pâu, Tà Chì Nhù còn hấp dẫn bởi bầu trời sao về đêm. Ở độ cao gần 3.000 m, bầu không khí trong, ít bị ánh sáng đô thị che khuất, thuận lợi cho việc quan sát dải Ngân hà và các chòm sao. Ảnh Thương Hà
Những du khách yêu thích nhiếp ảnh thiên văn có thể ghi lại bầu trời sao kết hợp cùng địa hình núi và những vạt hoa tím, tạo ra những bức ảnh độc đáo và khó quên. Ảnh Thương Hà
Chinh phục Tà Chì Nhù mùa hoa chi pâu là cơ hội để trải nghiệm trekking, khám phá thiên nhiên Tây Bắc và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của núi rừng và bầu trời sao. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thử thách bản thân, tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên và ghi lại những kỷ niệm khó quên giữa lòng núi rừng Tây Bắc. Ảnh Thương Hà
