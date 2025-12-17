Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa anh đào khoe sắc hồng rực rỡ tại dinh thự họ Vương

Du lịch

Hoa anh đào khoe sắc hồng rực rỡ tại dinh thự họ Vương

Hoa mai anh đào nở rực rỡ trước cổng dinh thự họ Vương, tạo nên khung cảnh check-in sống ảo vừa lãng mạn vừa đậm nét cổ kính.

Vân Giang (Tổng hợp)
Dinh thự nhà họ Vương, tọa lạc tại xã Sà Phìn, Tuyên Quang, là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến với mảnh đất này. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Dinh thự nhà họ Vương, tọa lạc tại xã Sà Phìn, Tuyên Quang, là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến với mảnh đất này. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Ngôi dinh thự từng là cơ ngơi quyền uy một thời, mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc xưa cũ, khiến du khách dễ dàng cảm nhận được vẻ hoài niệm và trang nghiêm của một gia tộc nổi tiếng. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Ngôi dinh thự từng là cơ ngơi quyền uy một thời, mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc xưa cũ, khiến du khách dễ dàng cảm nhận được vẻ hoài niệm và trang nghiêm của một gia tộc nổi tiếng. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Khi tiết trời se lạnh, trước cổng dinh thự, những cây anh đào khoe sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng và quyến rũ. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Khi tiết trời se lạnh, trước cổng dinh thự, những cây anh đào khoe sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng và quyến rũ. Ảnh Fanpapge Ba đứa mình
Được biết, mai anh đào là loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1000m, trời càng lạnh hoa nở càng đẹp. Mai anh đào có năm cánh hồng phớt, kết thành từng chùm dày trên những cành cây cao, tán rộng. Trên một cây, sắc hoa có thể đậm nhạt khác nhau. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Được biết, mai anh đào là loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1000m, trời càng lạnh hoa nở càng đẹp. Mai anh đào có năm cánh hồng phớt, kết thành từng chùm dày trên những cành cây cao, tán rộng. Trên một cây, sắc hoa có thể đậm nhạt khác nhau. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Sắc hoa nổi bật giữa nền cổ kính của dinh thự khiến nơi đây trở thành điểm check-in “hot” cho cả du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vẻ đẹp của hoa anh đào lại rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài tuần trong năm, vì vậy du khách muốn có những bức ảnh đẹp cần canh thời gian thật chính xác. Ảnh Hoàng Diệu Dế
Sắc hoa nổi bật giữa nền cổ kính của dinh thự khiến nơi đây trở thành điểm check-in “hot” cho cả du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vẻ đẹp của hoa anh đào lại rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài tuần trong năm, vì vậy du khách muốn có những bức ảnh đẹp cần canh thời gian thật chính xác. Ảnh Hoàng Diệu Dế
Khung cảnh hoa anh đào không chỉ tạo điểm nhấn cho những bức hình sống ảo mà còn mang đến trải nghiệm thư giãn, yên bình giữa không gian cổ kính, tĩnh lặng. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Khung cảnh hoa anh đào không chỉ tạo điểm nhấn cho những bức hình sống ảo mà còn mang đến trải nghiệm thư giãn, yên bình giữa không gian cổ kính, tĩnh lặng. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Du khách có thể kết hợp tham quan kiến trúc cổ của dinh thự, tìm hiểu câu chuyện về dòng họ Vương, và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân Tuyên Quang. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Du khách có thể kết hợp tham quan kiến trúc cổ của dinh thự, tìm hiểu câu chuyện về dòng họ Vương, và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân Tuyên Quang. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Một số lưu ý cho du khách khi ghé thăm: nên đến sớm vào buổi sáng để tránh đông người và có ánh sáng đẹp; xin phép nhẹ nhàng nếu muốn chụp gần cổng hoặc các khu vực riêng tư; đồng thời, bảo vệ cảnh quan và không hái hoa để giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên cho những người đến sau. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Một số lưu ý cho du khách khi ghé thăm: nên đến sớm vào buổi sáng để tránh đông người và có ánh sáng đẹp; xin phép nhẹ nhàng nếu muốn chụp gần cổng hoặc các khu vực riêng tư; đồng thời, bảo vệ cảnh quan và không hái hoa để giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên cho những người đến sau. Ảnh Fanpage Ba đứa mình
Với sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính, giá trị lịch sử và sắc hoa anh đào ngắn ngủi nhưng rực rỡ, dinh thự họ Vương trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch trải nghiệm, và muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuyên Quang. Ảnh Hoàng Diệu Dế
Với sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính, giá trị lịch sử và sắc hoa anh đào ngắn ngủi nhưng rực rỡ, dinh thự họ Vương trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch trải nghiệm, và muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuyên Quang. Ảnh Hoàng Diệu Dế
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa anh đào mùa xuân #Dinh thự họ Vương lịch sử #Điểm check-in cổ kính #Nghệ thuật chụp ảnh mùa xuân #Trải nghiệm du lịch Tuyên Quang #Vẻ đẹp ngắn ngủi của hoa anh đào

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT