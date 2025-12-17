Hoa anh đào khoe sắc hồng rực rỡ tại dinh thự họ Vương

Hoa mai anh đào nở rực rỡ trước cổng dinh thự họ Vương, tạo nên khung cảnh check-in sống ảo vừa lãng mạn vừa đậm nét cổ kính.
Thường xuyên gây 'bão mạng' với những màn cosplay nóng bỏng, cô nàng Nokia Sutasinee mới đây đã gây chú ý khi hóa thân thành cô thỏ trong Zootopia.
Chuột cát đuôi mập (Pachyuromys duprasi) là loài gặm nhấm sa mạc nhỏ bé, nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và tập tính đặc biệt.
Trước khi vào vai con gái Trường Giang, Đoàn Minh Anh đóng phim của Victor Vũ, đoạt á hậu khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019.
Phiên bản nâng cấp mới nhất của mẫu xe MPV Honda Odyssey e:HEV 2026 vừa được hãng ra mắt thị trường quê nhà Nhật Bản, với gần như không có thay đổi đáng kể.
Bó hoa khổng lồ nặng 10 tấn, dài 12,5 m, kết từ 108 giống hoa, vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam, trở thành điểm check-in ấn tượng tại Đà Lạt.
Những cô gái xinh đẹp, tài năng của tuyển nữ Liên Quân Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm HCV đầu tiên của bộ môn Liên Quân tại SEA Games 33.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12, Bọ Cạp có quý nhân trợ lực, công danh cho bước tiến. Tài lộc sáng, có khả năng tiền đẻ ra tiền.
Nguồn cung sụt giảm mạnh do mưa lũ và thay đổi cơ cấu nuôi, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn cao, đẩy giá bán lẻ tôm hùm bông tại TP HCM tăng vọt.
Biệt thự của Hồ Quỳnh Hương nằm trong khu cao cấp tại TP HCM, rộng 600m2 mang phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều cây xanh.
Tiến Luật cho biết, anh là người chứng kiến tình bạn giữa Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang từ ngày cả ba chưa nổi tiếng.
Nằm sâu giữa cao nguyên đá Đồng Văn, làng Sảo Há mang vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc với những ngôi nhà trình tường rêu phong ẩn mình giữa rừng già.
4 con giáp đặc biệt, chỉ cần bớt "ngó nghiêng" sang người khác, tập trung vào bản thân, tài lộc sẽ hanh thông và sự đủ đầy đến bất ngờ.
Todd Howard khẳng định Bethesda chỉ dùng AI hỗ trợ, sáng tạo nghệ thuật trong game phải đến từ con người.
Hóa thân thành một nàng 'tiểu hồ ly' vừa ngây thơ, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng ma mị, quyến rũ, DJ Mie chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại một sự kiện.
Khi Đông chí sắp tới, sinh khí mới lan tỏa mang theo may mắn tài lộc. Ba con giáp này được dự báo hưởng phúc Thần Tài, giàu sang rõ rệt.
Tàu du lịch cổ xưa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đây cũng là chiếc tàu cổ sang trọng đầu tiên từ thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập.
Nữ diễn viên Midu khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng chồng thiếu gia Minh Đạt.
Chiếc nhẫn cưới bằng vàng thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Bulgaria, mặt trung tâm của chiếc nhẫn có hình bầu dục và khắc hình một cặp đôi.
Theo nghiên cứu mới, những đợt bùng phát từ hành tinh cách Trái đất 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.
Dù thế hệ hoàn toàn mới ra mắt vào 2024, Hyundai SantaFe tiếp tục trở thành tâm điểm thiết kế khi mới đây, bản phác họa họa CGI cho bản 2027 bất ngờ xuất hiện.