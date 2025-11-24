Hà Nội

Gợi ý lịch trình thong dong khám phá Tuyên Quang mùa tam giác mạch

Du lịch

Gợi ý lịch trình thong dong khám phá Tuyên Quang mùa tam giác mạch

Tuyên Quang mùa tam giác mạch bung nở, triền núi nhuộm sắc hồng tím, bản làng chìm trong sương mờ, đem đến trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và say lòng du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đang bước vào mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất trong năm, sắc hồng tím phủ kín các triền núi, bản làng, tạo nên cảnh sắc say đắm lòng người. Thời điểm này tiết trời se lạnh, khô ráo, rất thích hợp để du khách lên đường khám phá miền đá. Ảnh Aki Lan
Một lịch trình 4 ngày 3 đêm thong dong, không chạy điểm, ngắm cảnh thích đâu dừng đó đang được nhiều người ưa chuộng khi muốn tận hưởng vẻ đẹp Tuyên Quang theo cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ảnh Aki Lan
Du khách có thể đi xe khách đêm hoặc xuất phát sáng sớm bằng ô tô riêng, tới phường Hà Giang 1 và thuê xe máy để di chuyển linh hoạt. Ảnh Aki Lan
Ngay trong ngày đầu tiên, du khách di chuyển lên Quản Bạ và nhận phòng tại Nặm Đăm, Dồn Dao homestay – nơi yên bình giữa núi rừng, thích hợp để thư giãn, thưởng thức bữa tối ấm cúng, đốt lửa trại và tận hưởng không khí trong lành, tĩnh lặng của vùng cao. Sáng hôm sau, khung cảnh biển mây nhẹ phủ thung lũng khiến mọi du khách đều trầm trồ. Ảnh Aki Lan
Ngày thứ hai, du khách trải nghiệm những điểm nổi bật như Cây Cô Đơn, Dốc Cán Tỷ, Phố Cáo và Nhà của Pao – nơi vẫn giữ nguyên kiến trúc trình tường đặc trưng của người dân tộc miền đá. Sau bữa trưa tại Nhà của Pao, du khách tiếp tục di chuyển tới Ma Lé và nhận phòng tại Sa Mộc homestay. Ảnh Aki Lan
Buổi chiều là thời gian lý tưởng để đi bộ hoặc chạy xe khoảng 2km tới cánh đồng tam giác mạch, ngắm hoàng hôn nhuộm tím cả triền núi. Buổi tối, du khách thưởng thức bữa cơm homestay, đốt pháo hoa, ngắm sao và tận hưởng cảm giác bình yên giữa núi rừng. Ảnh Aki Lan
Ngày thứ ba mở ra những trải nghiệm tuyệt vời với Lô Lô Chải – ngôi làng cộng đồng nổi tiếng, nơi du khách tham quan, chụp ảnh và hòa mình vào không khí hiền hòa của bản làng.
Trên đường tới Mã Pí Lèng, du khách dừng chân tại mỏm đá “Tử thần” để chiêm ngưỡng sông Nho Quế từ trên cao. Trên đường về Pả Vi (Mèo Vạc) ăn trưa, những vườn tam giác mạch nở rộ trở thành điểm dừng chân hấp dẫn để chụp ảnh. Ảnh Aki Lan
Buổi chiều, hành trình tiếp tục đến mỏm đá Mèo Vạc với cung đường dốc thử thách nhưng bù lại là tầm nhìn toàn cảnh bản làng tuyệt đẹp. Trên đường về, du khách ghé cua chữ M nghỉ ngơi, uống nước và tận hưởng không khí núi rừng trong lành. Ảnh Aki Lan
Ngày cuối cùng, du khách dậy sớm ở Yên Minh, ghé chợ địa phương ăn sáng, uống cà phê và mua quà trước khi trở về thành phố Hà Giang. Trên đường về, tranh thủ chụp ảnh những vườn hoa dã quỳ ven đường, rồi ăn trưa tại trung tâm thành phố trước khi di chuyển về Hà Nội, khép lại chuyến đi đầy trải nghiệm và ấn tượng. Ảnh Aki Lan
Mùa tam giác mạch là thời điểm đẹp nhất trong năm để thưởng ngoạn Tuyên Quang. Ảnh Aki Lan
Cuối tuần, lượng du khách thường đông nên nếu muốn hành trình thong dong, trọn vẹn, du khách nên cân nhắc đi vào ngày thường để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp núi rừng và những khoảnh khắc bình yên nơi miền đá. Ảnh Aki Lan
Vân Giang (Tổng hợp)
