Gợi ý lịch trình thong dong khám phá Tuyên Quang mùa tam giác mạch

Tuyên Quang mùa tam giác mạch bung nở, triền núi nhuộm sắc hồng tím, bản làng chìm trong sương mờ, đem đến trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và say lòng du khách.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Thông qua thương hiệu xe hạng sang Genesis, hãng xe Hàn Quốc đang bày tỏ ý định tung ra một mẫu siêu xe động cơ đặt giữa thực thụ với mẫu xe ý tưởng Magma GT.
Nhà nghiên cứu Chen Deli dự báo AI sẽ loại bỏ phần lớn việc làm trong 10 năm tới, gây lo ngại toàn cầu.
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang làm giảng viên, gắn bó với doanh nhân Đắc Đức. Mới đây, cô rời công ty Sen Vàng của ‘bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung.
Trong buổi tập luyện cho bán kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn trang phục năng động, trang điểm nhẹ nhàng.
Yamaha vừa ra mắt Jog-E hoàn toàn mới, một mẫu xe máy điện cỡ nhỏ sẽ được bán ra vào ngày 22/12/2025 tới đây nhưng chỉ ở khu vực Tokyo và Osaka, Nhật Bản.
Hoàng Thùy đóng góp 70 triệu đồng, bay từ Hà Nội vào Khánh Hoà để trực tiếp hỗ trợ người dân vùng lũ. Hương Giang cũng đi trao quà cho bà con.
Những hình ảnh của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) con gái lớn của MC Quyền Linh – bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Hyundai Tucson thế hệ mới vừa bị bắt gặp trong quá trình chạy thử tại Đức, giữa thời điểm mẫu concept Crater – được cho là phiên bản xem trước của Tucson mới.
Mạng xã hội Việt Nam chưa bao giờ ngừng xôn xao trước những gương mặt trẻ cuốn hút và cái tên Wendy - Nguyễn Thanh Tuyền luôn là một tâm điểm rực rỡ.
Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát hôn má Ngọc Kayla tại concert khiến khán giả bùng nổ. Cặp đôi thành tâm điểm, đặc biệt là vẻ nóng bỏng, gợi cảm của nữ ca sĩ.
Không chọn nhạc mới, cũng không dùng hiệu ứng phức tạp, Đon Chan chỉ sử dụng nền nhạc là một bản Mashup remix của nhiều ca khúc cũ.
Sáng 23/11, đỉnh Fansipan phủ lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống -3°C, tạo cảnh quan hiếm gặp thu hút nhiều du khách lên sớm săn khoảnh khắc đầu mùa.
Hot TikToker Pi Tiên mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung loạt ảnh cosplay hóa thân thành phiên bản Người Nhện đỏ đầy ấn tượng.
Với vẻ đẹp như chiếc đèn lồng nhỏ, cây dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp cho mọi không gian nhỏ, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và sinh động.
Nhờ dáng thế độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, bonsai cần thăng được ưa chuộng trên thị trường, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có cây nửa tỷ đồng.
Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi xuất hiện với diện mạo táo bạo với làn da nâu bóng khỏe đầy cuốn hút.
Cặp đôi TikToker Việt Phương Thoa và Chí Thành mới đây chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới được thực hiện tại Thái Lan.
Kia Úc vừa công bố giá bán cho mẫu xe K4 2026, bao gồm cả phiên bản sedan cỡ nhỏ và phiên bản hatchback. Tin vui là cả hai đều có cùng phân khúc và mức giá.
Trong mùa rau tăng giá, chọn cải thảo đúng cách giúp bữa ăn thêm ngon. Gốc tươi, lá chuẩn và màu xanh là những yếu tố quyết định.
Ở tuổi 19, Đặng Thanh Giang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai Tây nổi bật, thần thái tự tin và phong cách ngày càng trưởng thành.