Nội các của ông Biden: Những gương mặt “đặc biệt” nhất là ai?

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn nhiều đề cử trong nội các của ông Biden, trong đó có nhiều gương mặt "đặc biệt". Đầu tiên, vào ngày 21/1/2021, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ bỏ phiếu xác nhận ông Lloyd Austin (ảnh) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Tướng Lloyd Austin trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này. Ảnh: Wikipedia. Được biết, Tướng Lloyd Austin, sinh năm 1953, là cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, trước khi về hưu vào năm 2016. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Không chỉ vậy, ông lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Reuters. Ông Lloyd Austin là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ảnh: BP. Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Getty. Tiếp đến, ngày 25/1/2021, với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Như vậy, bà Yellen trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ trong lịch sử 231 năm của cơ quan này. Ảnh: Reuters. Bà Janet Yellen sinh ngày 13/8/1946 tại khu Brookyn, New York, Mỹ. Cha của bà là một bác sĩ gia đình còn mẹ là giáo viên. Bà tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Fort Hamilton năm 1962 và nhận bằng Kinh tế trường Pembroke thuộc Đại học Brown vào năm 1967. Tiếp đến, bà nhận bằng Tiến sĩ về kinh tế của Đại học Yale năm 1971. Ảnh: Reuters. Vào ngày 9/10/2013, Janet Yellen chính thức được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/2/2014 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến tháng 2/2018. Ảnh: Reuters. Nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Mỹ từng tham gia soạn thảo các chính sách kinh tế ở Mỹ trong 25 năm và giờ đây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghị sự kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters. Ngày 2/2/2021, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Pete Buttigieg làm Bộ trưởng Giao thông Mỹ. Ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên là bộ trưởng cấp nội các và cũng là một trong những Bộ trưởng Giao thông trẻ nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Reuters. Cựu Thị trưởng Pete Buttigieg sinh ngày 19/1/1982 tại South Bend, bang Indiana. Ông tốt nghiệp trường Đại học Harvard và Đại học Oxford. Ông Pete Buttigieg là Thị trưởng South Bend trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 1/2020. Lúc mới đắc cử, ông là thị trưởng trẻ nhất của thành phố trên 100 nghìn dân. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Buttigieg từng là một trong những ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của Đảng Dân chủ. Ảnh: Reuters. Cũng trong ngày 2/2/2021, với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mayorkas trở thành người nhập cư Latinh đầu tiên trong lịch sử Mỹ nắm giữ chức vụ này. Ảnh: AP. Bộ trưởng Alejandro Mayorkas sinh ngày 24/11/1959 tại La Habana, Cuba. Ông cùng gia đình đã chuyển tới Mỹ vào năm 1960. Họ sống tại Miami, bang Florida, trước khu chuyển đến Los Angeles, California. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California ở Berkeley vào năm 1981 và nhận bằng Luật của Trường Luật Loyola vào năm 1985. Ảnh: AP. Ông Mayorkas là Giám đốc Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2013. Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2016, ông Alejandro Mayorkas là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Reuters. Mới đây, ngày 23/2, với 78 phiếu thuận và 20 phiếu chống, bà Linda Thomas-Greenfield, một người Mỹ gốc Phi, đã vượt qua cửa ải tại Thượng viện để chính thức trở thành tân Đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters. Tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas-Greenfield sinh ngày 22/11/1952 tại Baker, Louisiana, Mỹ. Bà tốt nghiệp trường Đại học bang Louisiana vào năm 1974 và lấy bằng Thạc sĩ Hành chính công của Đại học Wisconsin-Madison vào năm 1975. Ảnh: Business Insider. Sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Thomas-Greenfield trở thành một thành viên chủ chốt trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, đảm nhiệm vị trí đặc phái viên chủ chốt trong nỗ lực đưa Mỹ trở lại "sân khấu" thế giới. Ảnh: AP.

