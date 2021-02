Ảnh hiếm về nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi

Bà Aung San Suu Kyi sinh ngày 19/6/1945 tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Rangoon (nay là Yangon), Myanmar. Bà là con gái của tướng Aung San - người bị ám sát không lâu trước khi Myanmar giành được độc lập vào năm 1948. Ảnh chụp bà Aung San Suu Kyi hồi nhỏ (áo trắng). Ảnh: Wikipedia. Bà Aung San Suu Kyi năm 6 tuổi. Ảnh: Wikipedia. Ảnh trên hộ chiếu của bà Aung San Suu Kyi được cấp tại New York (Mỹ) vào ngày 9/12/1970. Ảnh: The Guardian. Vào năm 1972, bà Aung San Suu Kyi kết hôn với ông Michael Aris, một học giả người Anh. Ảnh: The Guardian. Cô dâu Aung San Suu Kyi xinh đẹp, cười rạng rỡ trong đám cưới. Ảnh: The Guardian. Aung San Suu Kyi trên sườn núi tuyết ở Bhutan vào năm 1971. Ảnh: The Guardian. Bức ảnh này chụp bà Aung San Suu Kyi cưỡi một con la lên núi ở Bhutan. Ảnh chụp hồi năm 1971. Ảnh: The Guardian. Cả gia đình bà Aung San Suu Kyi trong một chuyến đi picnic ở Grantown-on-Spey. Ảnh: The Guardian. Trong khoảng thời gian 15 năm từ 1973-1988, bà Aung San Suu Kyi ở nhà chăm lo cho gia đình nhỏ ở Oxford, Anh. Ảnh: The Guardian. Bà Aung San Suu Kyi nướng thịt trong kỳ nghỉ của gia đình ở Norfolk Broads, Anh, đầu thập niên 1980. Ảnh: The Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm (Nguồn video: THĐT)

