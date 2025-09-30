Công ty Phát Anh Minh bị phạt 145 triệu đồng

Sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh mỹ phẩm, Công ty TNHH Phát Anh Minh vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 145 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPHC ngày 29/9/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Số 32 ngách 1/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội.

Công ty TNHH Phát Anh Minh đã vi phạm ba hành vi liên quan đến quản lý mỹ phẩm, gồm:

Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm Aquafresh Soft Mint, Aquafresh Clear Mint; Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm theo quy định của pháp luật. Công ty đã bị phạt tổng cộng 70 triệu đồng cho hai hành vi này.

Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với 25 sản phẩm mỹ phẩm. Đây là vi phạm nghiêm trọng nhất, bị xử phạt 75 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền mà Công ty TNHH Phát Anh Minh phải nộp là 145 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 25 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do không có hồ sơ PIF; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của các sản phẩm vi phạm.

2 loại kem đánh răng gồm Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear mint có xuất xứ Nhật Bản do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm công bố và đưa ra thị trường. Ảnh nguoiduatin.vn

Cục quản lý Dược giao cho Ông Đặng Nhật Anh là người đại diện của Công ty bị xử phạt để chấp hành.

Công ty phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty TNHH Phát Anh Minh có trách nhiệm nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước khu vực I hoặc tài khoản thu ngân sách tại các ngân hàng thương mại được ủy nhiệm trong vòng 10 ngày.

Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Phát Anh Minh không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-QLD ngày 02/7/2025 về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh.