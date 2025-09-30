Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty Phát Anh Minh bị phạt 145 triệu đồng

Sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh mỹ phẩm, Công ty TNHH Phát Anh Minh vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 145 triệu đồng.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPHC ngày 29/9/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Số 32 ngách 1/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội.

Công ty TNHH Phát Anh Minh đã vi phạm ba hành vi liên quan đến quản lý mỹ phẩm, gồm:

Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm Aquafresh Soft Mint, Aquafresh Clear Mint; Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm theo quy định của pháp luật. Công ty đã bị phạt tổng cộng 70 triệu đồng cho hai hành vi này.

Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với 25 sản phẩm mỹ phẩm. Đây là vi phạm nghiêm trọng nhất, bị xử phạt 75 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền mà Công ty TNHH Phát Anh Minh phải nộp là 145 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 25 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do không có hồ sơ PIF; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của các sản phẩm vi phạm.

2 loại kem đánh răng gồm Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear mint có xuất xứ Nhật Bản do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm công bố và đưa ra thị trường. Ảnh nguoiduatin.vn

Cục quản lý Dược giao cho Ông Đặng Nhật Anh là người đại diện của Công ty bị xử phạt để chấp hành.

Công ty phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty TNHH Phát Anh Minh có trách nhiệm nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước khu vực I hoặc tài khoản thu ngân sách tại các ngân hàng thương mại được ủy nhiệm trong vòng 10 ngày.

Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Phát Anh Minh không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-QLD ngày 02/7/2025 về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh.

#xử phạt hành chính #Công ty TNHH Phát Anh Minh #sai phạm #kinh doanh mỹ phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thanh Hoá xử phạt Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường 82 triệu

Sở Y tế Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt Phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) Hoàng Minh Đường tổng cộng 82 triệu đồng.

Theo Quyết định số 1498/QĐ -XPHC của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, Phòng chẩn trị YHCT Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do ông Hoàng Văn Toàn làm Giám đốc (địa chỉ trụ sở chính tại nhà ông Hoàng Văn Toàn, phố 1, Lâm Xa, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở là bà Hoàng Thị Nhung.

Phòng chẩn trị YHCT Hoàng Minh Đường mắc 3 sai phạm gồm: Không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật (không báo cáo với Sở Y tế khi có người hành nghề Hoàng Văn Toàn làm việc tại cơ sở), đây là hành vi vi phạm theo điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nên đã bị phạt tiền mức 8.000.000 đồng;

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị phạt gần 100 triệu, tước giấy phép 3 tháng

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt vừa bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt gần 100 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng.

Theo báo SKĐS, ngày 21/9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động của Phòng khám Đa khoa Đà Lạt, do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Trước đó, vào ngày 25/8, người dân có đơn phản ánh sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đà Lạt trong hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng khám này tại địa chỉ tại số 59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng

Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa xử phạt Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng. Đồng thời xử phạt dược sĩ phụ trách nhà thuốc 24 triệu đồng.

Ngày 8/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xử phạt Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng và bà Trần Thị Thanh Thảo (dược sĩ phụ trách nhà thuốc) 24 triệu đồng.

Trước đó, trong 3 ngày (8, 9 và 22/7), Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt (thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt) trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.