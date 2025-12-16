Hà Nội

Hình lạ trên tranh đá Tây Tạng 2.000 tuổi, khoa học vắt óc giải mã

Một bức tranh khắc trên đá có niên đại hơn 2.000 năm tuổi mô tả động vật, hình người, thiên nhiên và các chòm sao.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật gần thị trấn Chindu thuộc Tây Tạng, vùng phía tây bắc Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Đó là một bức tranh chạm khắc đá, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bức tranh đá khắc họa hình con người và cả động vật. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Không chỉ dừng tại đó, quang cảnh thiên nhiên và các chòm sao cũng được khắc họa một cách rõ nét. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Ông Wei Jian, phó giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật Khắc đá Trung Quốc cho biết, bức tranh khắc đá được tạo ra trong một khoảng thời gian rất dài, có niên đại khoảng 2.000 năm. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Ông Wei lưu ý rằng, một trong những hình khắc thú vị nhất mô tả một người đang vẫy cờ bằng tay trái, đồng thời dùng tay phải chào. Bức tranh cũng bao gồm các cảnh săn bắn. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Đây là bằng chứng lịch sử sống động về nền văn minh cổ đa dạng nhưng thống nhất của Tây Tạng. Ảnh: @Hiệp Hội Nghệ Thuật Khắc Đá Trung Quốc.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
