Hình ảnh rác thải 'tái xuất' ở TPHCM, cứ dọn xong lại đầy

Vừa qua, theo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình chất lượng vệ sinh trên địa bàn các phường, xã trong tháng 3-2026 của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS), có 74 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn các phường, xã. Cụ thể gồm 59 điểm đã thu gom, xử lý nhưng tình hình sau đó vẫn chưa cải thiện.

Bãi tập kết rác hình thành ngay dưới bảng cấm đổ rác.

Theo ghi nhận ở nhiều khu vực tại TPHCM, tình trạng rác thải vẫn diễn ra. Những bãi rác ấy cứ dọn rồi lại đầy.

Một số hình ảnh các điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn TPHCM:

Tại đường Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng), ven rạch Ông Lớn, rác sinh hoạt và phế thải bị đốt cháy, để lại nền đất đen sạm.

Đường Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), rác thải sinh hoạt phủ kín vỉa hè, len lỏi dọc các khu đất quây tôn, tạo nên những mảng không gian nhếch nhác giữa tuyến đường.

Dải phân cách trên đường Nguyễn Lương Bằng bị biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, gạch đá vỡ chất đầy, lấn át mảng xanh đô thị.

Khu vực dạ cầu 15B (phường Tân Mỹ) là điểm tập kết rác hỗn hợp, bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc quanh các đống đồ thải bỏ.

Trước sân vận động quận 7 (cũ), phường Phú Thuận, dù đã được thu gom, khu vực này vẫn còn sót lại nhiều rác nhỏ lẻ như tàn thuốc, bao bì nilon, chưa đảm bảo vệ sinh hoàn toàn.

Dọc đường Đào Trí (phường Phú Thuận), những đống rác tự phát nhỏ lẻ men theo ven đường, tồn tại kéo dài mà chưa được xử lý triệt để.

Cũng trên đoạn Đào Trí, tại chân cầu Bà Bướm, chăn, ga, gối nệm cũ bị vứt bỏ ngổn ngang.

Di chuyển về hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn chân cầu Ông Bé hướng về Bình Chánh, một “dải rác” dài khoảng 500 m ngay bên vệ đường đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Bãi rác không còn là điểm phát sinh nhỏ lẻ mà đã trở thành một “khối tồn lưu” khổng lồ, phơi bày giữa dòng xe cộ tấp nập, tại tuyến Nguyễn Văn Linh.

Không chỉ ở các tuyến đường lớn, tại khu vực đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng), sau khi giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi, những khoảng đất trống ngổn ngang gạch đá nhanh chóng biến thành nơi tập kết rác tự phát.

Dọc bờ kênh, bàn ghế cũ, sofa, chăn nệm đến các vật dụng cồng kềnh đều bị bỏ lại, xếp chồng lên nhau như một “kho phế thải” ngoài trời.

Tại ngã 4 đường Bạch Đông Ôn - Dương Lâm (phường An Khánh), dù lực lượng chức năng đã đặt biển cấm với mức xử lý cụ thể nhưng tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn diễn ra.

Bãi rác ngổn ngang trên đường Bạch Đông Ôn (phường An Khánh) hình thành ngay bảng cấm đổ rác của lực lượng chức năng với nhiều loại rác thải sinh hoạt từ túi nilon, hộp giấy, nệm cũ... đến rác thải nguy hiểm như mảnh kính vỡ, chai thủy tinh...

Rác lẩn vào cây cỏ mọc um tùm tạo điều kiện cho muỗi, ruồi nhặng phát triển.

Tại đoạn Trần Não - Lương Định Của (phường An Khánh), dù người dân khu vực này đã chủ động ghi "lệnh cấm" nhưng bãi rác lớn này vẫn hình thành với nhiều loại rác từ ly nhựa, túi nilon đến cáp dây điện lớn.

Bãi rác ngổn ngang trên đường Trần Não (phường An Khánh), đoạn đường lớn đông người qua lại.

Dù là tuyến đường đông người qua lại, dọc tuyến Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) vẫn có nhiều bãi rác tự phát do người dân đổ rác không đúng nơi quy định.