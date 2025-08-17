Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hình ảnh Kiều Duy xuất hiện trên fanpage cuộc thi Miss International

Giải trí

Hình ảnh Kiều Duy xuất hiện trên fanpage cuộc thi Miss International

Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 được kỳ vọng đoạt vương miện Miss International giống Thanh Thủy.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, fanpage cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế chia sẻ hình ảnh Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam ở mùa giải 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Mới đây, fanpage cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế chia sẻ hình ảnh Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam ở mùa giải 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy viết trên trang cá nhân: "Miss International Vietnam 2025 - Nguyễn Ngọc Kiều Duy xin chào quý vị khán giả. Mong rằng hành trình phía trước sẽ có được sự yêu thương, đồng hành của quý vị khán giả". Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy viết trên trang cá nhân: "Miss International Vietnam 2025 - Nguyễn Ngọc Kiều Duy xin chào quý vị khán giả. Mong rằng hành trình phía trước sẽ có được sự yêu thương, đồng hành của quý vị khán giả". Ảnh: FB Kiều Duy.
Nhiều người đặt kỳ vọng Kiều Duy đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế giống Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nhiều người đặt kỳ vọng Kiều Duy đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế giống Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Thời điểm giành vương miện, cô cao 1m67, có số đo 3 vòng 88-63-90 cm. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Thời điểm giành vương miện, cô cao 1m67, có số đo 3 vòng 88-63-90 cm. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Vietnamplus, Kiều Duy học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Vietnamplus, Kiều Duy học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ. Ảnh: FB Kiều Duy.
Cách đây không lâu, người đẹp chia sẻ, cô dự kiến được xét tốt nghiệp loại giỏi. Ảnh: FB Kiều Duy.
Cách đây không lâu, người đẹp chia sẻ, cô dự kiến được xét tốt nghiệp loại giỏi. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nàng hậu dự định học thạc sĩ đồng thời chuẩn bị lên đường dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nàng hậu dự định học thạc sĩ đồng thời chuẩn bị lên đường dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nhan sắc gợi cảm, ngọt ngào, cùng khả năng ngoại ngữ là những lợi thế của Kiều Duy ở Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nhan sắc gợi cảm, ngọt ngào, cùng khả năng ngoại ngữ là những lợi thế của Kiều Duy ở Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Tiền Phong, năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế cho phép các thí sinh tự do tham gia. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Tiền Phong, năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế cho phép các thí sinh tự do tham gia. Ảnh: FB Kiều Duy.
"Nếu bạn từ 18-28 tuổi, vui lòng liên hệ qua email để xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Chúng tôi chỉ còn 20 suất, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này", ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế cho hay. Ảnh: FB Kiều Duy.
"Nếu bạn từ 18-28 tuổi, vui lòng liên hệ qua email để xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Chúng tôi chỉ còn 20 suất, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này", ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế cho hay. Ảnh: FB Kiều Duy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Kiều Duy #Hoa hậu Kiều Duy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT