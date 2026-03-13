Nhiều cuộc thi trực tuyến bậc tiểu học: Sân chơi hay áp lực?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cuộc thi online khiến không ít phụ huynh băn khoăn về điều kiện tham gia, chi phí và tính thực chất của các sân chơi này.

Những năm gần đây, nhiều cuộc thi trực tuyến dành cho học sinh tiểu học như các sân chơi về toán học, tiếng Anh, tiếng Việt… thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Thông qua các cuộc thi này, các em có cơ hội thử sức với nhiều dạng bài tập, ôn luyện kiến thức và làm quen với việc sử dụng máy tính.

Phụ huynh lo thiếu thiết bị, con khó tham gia thi trực tuyến

Tuy nhiên, số lượng học sinh đăng ký tham gia thường khá lớn do nhiều phụ huynh mong muốn con được trải nghiệm và cọ xát. Điều này cũng đặt ra yêu cầu về thiết bị học tập, trong khi không phải gia đình nào cũng có sẵn máy tính hoặc laptop để phục vụ việc ôn luyện và dự thi.

Khảo sát trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều phụ huynh lo lắng khi không có thiết bị cho con ôn tập và dự thi do điều kiện kinh tế không cho phép, hay thậm chí là không mượn được thiết bị để con được đồng hành cùng bạn bè.

Chị Nguyễn V.T.H., có hai con học tiểu học chia sẻ: "Gia đình tôi có hai cháu và điều kiện kinh tế cũng tạm ổn, tuy nhiên, để lo đủ cho hai cháu đều có máy tính, laptop cũng khá khó. Một trong hai bạn sẽ phải dùng đến điện thoại của bố mẹ để bạn còn lại được dùng máy tính. Còn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nếu bố mẹ không có điện thoại thông minh nữa thì không biết các con sẽ học tập, thi cử thế nào?”.

Theo phản ánh của phụ huynh, những năm gần đây, một số cuộc thi trực tuyến được quảng bá mang tính quốc tế nhưng về khâu tổ chức và hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo, có những thí sinh không vào được phòng thi do đường truyền mạng kém, thí sinh phải bỏ thi nhưng không được hoàn phí.

Anh Trần Minh N. cho biết: “Trong phòng chỉ có một hoặc không có giáo viên coi thi rất khó kiểm soát việc hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi".

Từ góc độ của giáo viên, cô Hoàng T.T.N., giảng dạy bộ môn Ngữ Văn tại một trường tiểu học chia sẻ: “Việc thiếu trang thiết bị để các em có thể ôn luyện và làm quen với máy tính là một vấn đề rất khó khăn đối với nhà trường khi chỉ có một phòng máy và không thể cho các em một lịch trình ôn luyện riêng. Khi các em thi trực tuyến thì bắt buộc phải có phụ huynh bên cạnh để hướng dẫn thao tác, xử lý sự cố thiết bị và chỉ có một giáo viên coi thi thì khó để đảm nhận hết được”.

Mặc dù rất nhiều cuộc thi trực tuyến dành cho học sinh tiểu học được tổ chức, song nhiều giáo viên và phụ huynh đánh giá, chỉ một số cuộc thi có uy tín, một số ít không thu phí ở tất cả vòng thi và hạn chế số lượng thí sinh tham gia thì còn khá nhiều cuộc thi thu phí, tùy từng vòng thi và cấp độ.

Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những cuộc thi gắn mác quốc tế này, nhưng lại không hiểu rõ liệu những cuộc thi ấy có mang lại kết quả gì cho con không, phần thưởng chứng nhận ra sao. Đăng ký cho con thi chỉ vì không muốn con mình thua kém bạn bè.

Nguy cơ mất cân bằng học tập vì quá nhiều cuộc thi

Theo TS Chu Cẩm Thơ - Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) nhận định, việc dành quá nhiều thời gian cho các kỳ thi, đặc biệt là thi trực tuyến, có thể khiến học sinh mất cân bằng trong việc tiếp thu kiến thức và các hoạt động phát triển khác. Các nghiên cứu cho thấy thời gian học tập của học sinh Việt Nam khá nhiều, trong khi chi phí mà các gia đình dành cho giáo dục cũng không nhỏ so với thu nhập. Vì vậy, nếu tham gia quá nhiều cuộc thi, đặc biệt là các kỳ thi trực tuyến, học sinh có thể chịu thêm áp lực học tập, dễ mất cân bằng trong tiếp thu kiến thức và các hoạt động khác.

Theo chuyên gia, việc lựa chọn cho con tham gia cuộc thi nào cần được phụ huynh cân nhắc kỹ, tránh chạy theo danh hiệu hoặc tâm lý so sánh với bạn bè.

