Hiện vật cổ La Mã tìm thấy ở Scotland hé lộ bí mật lớn

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc trâm cài áo La Mã tinh xảo ở bên dưới nhà máy chưng cất rượu ở Scotland. Hiện vật gần 2.000 tuổi này hé lộ bí mật bất ngờ.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Trong cuộc khai quật bên dưới một nhà máy cất rượu cổ xưa ở Curragh, Scotland, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hiện vật quý giá. Đó là chiếc trâm cài áo La Mã tinh xảo có niên đại gần 2.000 năm tuổi. Ảnh: Ancient origins.
Trong cuộc khai quật bên dưới một nhà máy cất rượu cổ xưa ở Curragh, Scotland, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hiện vật quý giá. Đó là chiếc trâm cài áo La Mã tinh xảo có niên đại gần 2.000 năm tuổi.
Theo các nhà nghiên cứu, chiếc trâm cài áo này có thể đã rơi ra khỏi áo choàng của một binh sĩ La Mã trong một trận chiến hoặc có thể đã được đem bán một cách bí mật. Chiếc trâm cài, có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, rõ ràng có nguồn gốc từ quân đội La Mã, thường được tìm thấy dọc theo biên giới của đế chế hùng mạnh này ở miền đông Gaul, Thụy Sĩ và vùng Rhineland. Ảnh: GUARD Archaeology.
Theo các nhà nghiên cứu, chiếc trâm cài áo này có thể đã rơi ra khỏi áo choàng của một binh sĩ La Mã trong một trận chiến hoặc có thể đã được đem bán một cách bí mật. Chiếc trâm cài, có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, rõ ràng có nguồn gốc từ quân đội La Mã, thường được tìm thấy dọc theo biên giới của đế chế hùng mạnh này ở miền đông Gaul, Thụy Sĩ và vùng Rhineland.
Jordan Barbour, đồng tác giả báo cáo nghiên cứu, cho hay chiếc trâm cài áo nhiều khả năng được chôn cất một cách có chủ đích như một lễ vật cúng tế theo nghi lễ, chứ không phải để cư dân địa phương đeo hoặc làm mất. Ảnh: AOC Archaeology Group.
Jordan Barbour, đồng tác giả báo cáo nghiên cứu, cho hay chiếc trâm cài áo nhiều khả năng được chôn cất một cách có chủ đích như một lễ vật cúng tế theo nghi lễ, chứ không phải để cư dân địa phương đeo hoặc làm mất.
Chuyên gia Barbour cho biết thêm không có bằng nào cho thấy người dân ở Scotland thời xưa đã sử dụng chiếc trâm cài áo. Thay vào đó, nó được chôn xuống nền móng như vật hiến tế của công trình khi xây dựng hàng rào gỗ xung quanh ngôi nhà tròn của họ. Ảnh: historyextra.
Chuyên gia Barbour cho biết thêm không có bằng nào cho thấy người dân ở Scotland thời xưa đã sử dụng chiếc trâm cài áo. Thay vào đó, nó được chôn xuống nền móng như vật hiến tế của công trình khi xây dựng hàng rào gỗ xung quanh ngôi nhà tròn của họ.
Nghi lễ này phản ánh các tập tục văn hóa phổ biến, trong đó lễ vật cúng tế được dâng lên các vị thần để họ ban phước lành cho gia đình. Việc hiện vật quân sự La Mã này được chọn cho mục đích thiêng liêng như vậy cho thấy giá trị cao quý của chúng trong đời sống của những cư dân không thuộc sự kiểm soát của đế chế La Mã. Ảnh: Getty Images.
Nghi lễ này phản ánh các tập tục văn hóa phổ biến, trong đó lễ vật cúng tế được dâng lên các vị thần để họ ban phước lành cho gia đình. Việc hiện vật quân sự La Mã này được chọn cho mục đích thiêng liêng như vậy cho thấy giá trị cao quý của chúng trong đời sống của những cư dân không thuộc sự kiểm soát của đế chế La Mã.
Về việc chiếc trâm cài áo La Mã xuất hiện ở khu định cư xa xôi ở Curragh, chuyên gia Barbour đã đưa ra một số giả thuyết. Ông suy đoán hiện vật này nhiều khả năng được đưa tới địa điểm này thông qua trao đổi buôn bán với quân đội La Mã đồn trú ở phía bắc Bức tường Hadrian. Thậm chí, ông cho rằng, hiện vật tinh xảo này có thể được lấy trong trận chiến như một chiến lợi phẩm. Ảnh: Getty Images.
Về việc chiếc trâm cài áo La Mã xuất hiện ở khu định cư xa xôi ở Curragh, chuyên gia Barbour đã đưa ra một số giả thuyết. Ông suy đoán hiện vật này nhiều khả năng được đưa tới địa điểm này thông qua trao đổi buôn bán với quân đội La Mã đồn trú ở phía bắc Bức tường Hadrian. Thậm chí, ông cho rằng, hiện vật tinh xảo này có thể được lấy trong trận chiến như một chiến lợi phẩm.
Vị trí phòng thủ của khu định cư ở Curragh ủng hộ các giả thuyết về xung đột. Nằm trên đỉnh một cao nguyên đá với những vách đá dựng đứng tạo thành lớp bảo vệ tự nhiên, địa điểm này được lựa chọn một cách chiến lược và được bao quanh bởi hàng rào gỗ kiên cố. Ảnh: Ancient origins.
Vị trí phòng thủ của khu định cư ở Curragh ủng hộ các giả thuyết về xung đột. Nằm trên đỉnh một cao nguyên đá với những vách đá dựng đứng tạo thành lớp bảo vệ tự nhiên, địa điểm này được lựa chọn một cách chiến lược và được bao quanh bởi hàng rào gỗ kiên cố.
Bằng chứng về sự hiện diện quân sự trước đó của La Mã bao gồm một trại hành quân từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, nằm cách đó khoảng 2 km về phía tây nam, cho thấy mối liên hệ thường xuyên giữa người La Mã và Scotland trong khu vực. Ảnh: vukkostic / Adobe Stock.
Bằng chứng về sự hiện diện quân sự trước đó của La Mã bao gồm một trại hành quân từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, nằm cách đó khoảng 2 km về phía tây nam, cho thấy mối liên hệ thường xuyên giữa người La Mã và Scotland trong khu vực.
Do không tìm hiện vật La Mã khác tại địa điểm này nên các chuyên gia nhận định giả thuyết về chiến lợi phẩm càng khả thi hơn. Nếu tồn tại các hoạt động thương mại thường xuyên thì các nhà khảo cổ học sẽ tìm thấy nhiều hiện vật La Mã hơn tại khu định cư cổ xưa này thay vì chỉ một chiếc trâm cài áo như hiện nay. Ảnh: stock.adobe.com.
Do không tìm hiện vật La Mã khác tại địa điểm này nên các chuyên gia nhận định giả thuyết về chiến lợi phẩm càng khả thi hơn. Nếu tồn tại các hoạt động thương mại thường xuyên thì các nhà khảo cổ học sẽ tìm thấy nhiều hiện vật La Mã hơn tại khu định cư cổ xưa này thay vì chỉ một chiếc trâm cài áo như hiện nay.
Nghiên cứu khảo cổ của các chuyên gia cho thấy Curragh là nơi con người sinh sống trong hàng thiên thiên niên kỷ. Trong đó, bằng chứng về con người ở thời Đồ đá mới đã được tìm thấy thông qua các mảnh gốm và di tích gỗ lớn được xây dựng từ năm 3.700 trước Công nguyên đến năm 3.500 trước Công nguyên. Khám phá này cho thấy Curragh đã có sự hiện diện liên tục của con người trong hơn 5.000 năm. Ảnh: Doug Vos.
Nghiên cứu khảo cổ của các chuyên gia cho thấy Curragh là nơi con người sinh sống trong hàng thiên thiên niên kỷ. Trong đó, bằng chứng về con người ở thời Đồ đá mới đã được tìm thấy thông qua các mảnh gốm và di tích gỗ lớn được xây dựng từ năm 3.700 trước Công nguyên đến năm 3.500 trước Công nguyên. Khám phá này cho thấy Curragh đã có sự hiện diện liên tục của con người trong hơn 5.000 năm.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
