Quan tài thạch cao quái dị tại ốc đảo Ai Cập hé lộ dấu ấn La Mã

Dù ở lại bao lâu, người La Mã cổ đại vẫn để lại dấu ấn văn hóa tại nơi họ từng đặt chân đến, kể cả vùng ốc đảo Bahariya của Ai Cập.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Các nhà khảo cổ học đến từ Sở Cổ vật Cairo và Giza đang khai quật ốc đảo Bahariya của Ai Cập, cách Cairo 297 km về phía tây nam, đã phát hiện một ngôi mộ cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Các nhà khảo cổ học đến từ Sở Cổ vật Cairo và Giza đang khai quật ốc đảo Bahariya của Ai Cập, cách Cairo 297 km về phía tây nam, đã phát hiện một ngôi mộ cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Đó là một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Đó là một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Trong ngôi mộ này, các chuyên gia tìm thấy một chiếc quan tài thạch cao được chạm khắc tinh xảo hình một người phụ nữ mặc áo choàng La Mã. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Trong ngôi mộ này, các chuyên gia tìm thấy một chiếc quan tài thạch cao được chạm khắc tinh xảo hình một người phụ nữ mặc áo choàng La Mã. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vẫn còn một xác ướp phụ nữ bên trong chiếc quan tài kỳ quái này. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vẫn còn một xác ướp phụ nữ bên trong chiếc quan tài kỳ quái này. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Trong mộ, họ cũng tìm thấy bốn mặt nạ hình người làm bằng thạch cao, một bộ sưu tập tiền xu, đồ đựng bằng đất sét và thủy tinh với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, và một tấm vàng khắc họa Imsety, Duamutef, Hapi và Qebehsenuef — bốn người con trai của vị thần bầu trời Horus. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Trong mộ, họ cũng tìm thấy bốn mặt nạ hình người làm bằng thạch cao, một bộ sưu tập tiền xu, đồ đựng bằng đất sét và thủy tinh với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, và một tấm vàng khắc họa Imsety, Duamutef, Hapi và Qebehsenuef — bốn người con trai của vị thần bầu trời Horus. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Không có tài liệu nào ghi chép bà là ai, nhưng xét theo chất lượng của chiếc quan tài và các hiện vật khác được tìm thấy trong ngôi mộ thì bà ấy chắc chắn là một người giàu có và nổi tiếng. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Không có tài liệu nào ghi chép bà là ai, nhưng xét theo chất lượng của chiếc quan tài và các hiện vật khác được tìm thấy trong ngôi mộ thì bà ấy chắc chắn là một người giàu có và nổi tiếng. Ảnh: @Sở Cổ vật Cairo và Giza.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Quan tài #thạch cao #ốc đảo #Ai Cập #hy lạp

