Hé lộ võ công khiến Nhậm Ngã Hành thua tâm phục khẩu phục

Trong Tiếu ngạo giang hồ, ít ai ngờ Nhậm Ngã Hành – kẻ được mệnh danh “ma đầu bất tử” – lại từng run sợ trước một môn võ tưởng chừng đã thất truyền.

Trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, những bí kíp võ học như Quỳ Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Pháp luôn được xem là những tuyệt thế võ công khiến cả giang hồ điên đảo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay cả Nhậm Ngã Hành, giáo chủ uy quyền của Nhật Nguyệt thần giáo, người từng làm mưa làm gió trên võ lâm cũng khiếp sợ trước Quỳ Hoa Bảo Điển, dù có nằm môn võ công này trong tay ông lại đưa ra một quyết định dứt khoát: không luyện tập bí kíp này.

Yêu cầu quái dị khiến cao thủ cũng phải run sợ

Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là một nhân vật quyền uy và đầy tham vọng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Khác với những tuyệt học như Dịch Cân kinh hay Cửu Dương Thần Công - vốn chú trọng tu luyện nội lực chính tông, Quỳ Hoa Bảo Điển ẩn chứa một điều kiện tu luyện cực kỳ tàn khốc, trước tiên người luyện phải tự cung, tức là tự thiến bộ phận sinh dục. Đây là điều kiện tiên quyết, bắt buộc người luyện phải từ bỏ bản chất đàn ông của mình - một yếu tố giúp tăng tiến nội công nhanh chóng.

Nhậm Ngã Hành vốn một người đàn ông đầy quyền lực, tham vọng bá chủ võ lâm, tất nhiên không thể chấp nhận việc trở thành kẻ "nam không ra nam, nữ không ra nữ" chỉ để đổi lấy sức mạnh tột đỉnh. Dù là giáo chủ của Ma giáo, ông vẫn giữ vững nguyên tắc và lòng tự trọng, không chịu đánh mất phẩm giá của mình vì bất kỳ môn võ công nào, cho dù đó là tuyệt học danh chấn thiên hạ.

Vậy, thứ khiến một cao thủ như Nhậm Ngã Hành phải "khiếp sợ" không phải là một đối thủ hay một môn võ công nào khác, mà chính là sự tha hóa và đánh mất bản chất con người mà Quỳ Hoa Bảo Điển đại diện.

Nhậm Ngã Hành - kẻ tà nhưng có nguyên tắc

Nhật Nguyệt thần giáo, vốn bị các môn phái chính đạo xem là tà phái. Tuy nhiên, trong thực tế, đây lại là nơi tập hợp nhiều kỳ nhân, dị sĩ và cao thủ tuyệt thế, thường xuyên đối đầu với các môn phái lớn trong giang hồ.

Nhậm Ngã Hành từng sở hữu Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng không luyện.

Khi Quỳ Hoa Bảo Điển rơi vào tay Nhậm Ngã Hành, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng sức mạnh của môn võ này phải trả giá bằng cái giá quá đắt và đánh mất chính bản thân mình. Và vì thế, dù nắm giữ bí kíp, ông chưa từng luyện qua một chiêu một thức nào.

Điều này cho thấy dù là nhân vật đứng đầu Ma giáo, Nhậm Ngã Hành vẫn là một người hiểu rõ giới hạn của con người và tôn trọng phẩm giá của chính mình. Trong thế giới nơi quyền lực và sức mạnh được tôn thờ, hành động này thể hiện bản lĩnh và sự kiêu hãnh hiếm có của một đại trượng phu.

Nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển và sự chia rẽ của phái Hoa Sơn

Theo Kim Dung, trước thời đại của Tiếu ngạo giang hồ, hai cao thủ phái Hoa Sơn là Nguyên Mẫn Túc (tổ sư phe Khí tông) và Chu Tử Phong (tổ sư phe Kiếm tông) đã từng đọc trộm Quỳ Hoa Bảo Điển tại Nam Thiếu Lâm. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc giải thích ý nghĩa bí kíp, họ chia phái Hoa Sơn thành hai trường phái đối lập:

Khí tông: Chú trọng rèn luyện nội công.

Kiếm tông: Tập trung vào chiêu thức và kiếm pháp.

Mâu thuẫn này kéo dài hàng thập kỷ, khiến Hoa Sơn suy yếu, tạo cơ hội cho Nhật Nguyệt thần giáo tấn công. Trong cuộc chiến đó, mười đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo kéo đến Hoa Sơn, nhiều người bị giết, nhưng một vài kẻ đã cướp được bản Quỳ Hoa Bảo Điển mang về Hắc Mộc Nhai - tổng đàn của giáo phái. Từ đó, bí kíp này rơi vào tay Nhậm Ngã Hành.

Sức mạnh bị phong ấn vì kiêu hãnh

Dù sở hữu trong tay báu vật võ lâm mà ai cũng khao khát, Nhậm Ngã Hành chọn cách không đụng đến nó. Ông thà từ bỏ cơ hội đạt đến sức mạnh vô địch mà Quỳ Hoa Bảo Điển mang lại, còn hơn đánh mất bản chất và phẩm giá của một người đàn ông.

Và chính lựa chọn đó đã khiến Nhậm Ngã Hành trở thành một hình tượng độc đáo trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung – một "ma đầu" có nguyên tắc, biết giới hạn, và hiểu rằng có những thứ còn đáng giá hơn cả sức mạnh, đó là lòng tự trọng và phẩm giá của con người.