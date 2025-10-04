Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hé lộ tuyến đường di cư tiền sử qua Thổ Nhĩ Kỳ đã chìm dưới nước

Kho tri thức

Hé lộ tuyến đường di cư tiền sử qua Thổ Nhĩ Kỳ đã chìm dưới nước

Nghiên cứu mới chỉ ra người tiền sử có thể đã di cư sang châu Âu bằng một cây cầu đất nhưng hiện đang bị chìm thông qua các hiện vật tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm Anh (theo ATI)
Từ lâu, giới sử học đã đưa ra giả thuyết rằng, con người thời tiền sử di cư sang châu Âu sau khi di chuyển từ châu Phi rồi đi về phía đông bắc qua Trung Đông, trước khi vòng trở lại về phía tây đến Balkan. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Từ lâu, giới sử học đã đưa ra giả thuyết rằng, con người thời tiền sử di cư sang châu Âu sau khi di chuyển từ châu Phi rồi đi về phía đông bắc qua Trung Đông, trước khi vòng trở lại về phía tây đến Balkan. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Tuy nhiên, nhờ việc phát hiện hơn 130 cổ vật tiền sử ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà nghiên cứu đã tìm ra tuyến đường di cư sang châu Âu của người tiền sử khác xa so với giả thuyết trước đó. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Tuy nhiên, nhờ việc phát hiện hơn 130 cổ vật tiền sử ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà nghiên cứu đã tìm ra tuyến đường di cư sang châu Âu của người tiền sử khác xa so với giả thuyết trước đó. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Mực nước biển thấp do Kỷ Băng hà đã để lộ ra một khối đất liền nối liền Anatolia với phần còn lại của châu Âu. Các nhà nghiên cứu tin rằng, người xưa có thể đã sử dụng cây cầu đất tự nhiên này như một tuyến đường để đi vào lục địa châu Âu. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Mực nước biển thấp do Kỷ Băng hà đã để lộ ra một khối đất liền nối liền Anatolia với phần còn lại của châu Âu. Các nhà nghiên cứu tin rằng, người xưa có thể đã sử dụng cây cầu đất tự nhiên này như một tuyến đường để đi vào lục địa châu Âu. Ảnh: Göknur, Kadriye, and Hande.
Trong thời Kỷ Băng hà, mực nước biển đã giảm khoảng 100m. Điều này có nghĩa là các đảo và bán đảo xung quanh Ayvalık thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, sẽ được kết nối bởi một dải đất liền nhưng hiện đã chìm dưới nước. Ảnh: DEA Picture Library/De Agostini/Getty Images.
Trong thời Kỷ Băng hà, mực nước biển đã giảm khoảng 100m. Điều này có nghĩa là các đảo và bán đảo xung quanh Ayvalık thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, sẽ được kết nối bởi một dải đất liền nhưng hiện đã chìm dưới nước. Ảnh: DEA Picture Library/De Agostini/Getty Images.
Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia cho thấy dải đất liền đó có thể là con đường di cư của người tiền sử vào châu Âu. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 10 địa điểm khác nhau trên khắp khu vực và phát hiện ra 138 hiện vật thời tiền sử. Ảnh: University of Colorado Denver.
Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia cho thấy dải đất liền đó có thể là con đường di cư của người tiền sử vào châu Âu. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 10 địa điểm khác nhau trên khắp khu vực và phát hiện ra 138 hiện vật thời tiền sử. Ảnh: University of Colorado Denver.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những hiện vật quý giá trên trong quá trình khảo sát những địa điểm lầy lội dọc theo bờ biển Aegean về phía bắc. Những hiện vật tìm thấy gồm rìu cầm tay, dao... trải dài theo nhiều thời kỳ Đồ đá cũ. Ảnh: geneticliteracyproject.org.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những hiện vật quý giá trên trong quá trình khảo sát những địa điểm lầy lội dọc theo bờ biển Aegean về phía bắc. Những hiện vật tìm thấy gồm rìu cầm tay, dao... trải dài theo nhiều thời kỳ Đồ đá cũ. Ảnh: geneticliteracyproject.org.
Đặc biệt, các chuyên gia tìm thấy một số công cụ bằng đá phiến liên quan đến truyền thống Mousterian thời Đồ đá cũ giữa của người Neanderthal và người Homo sapiens thuở sơ khai. Ảnh: worldofpaleoanthropology.org.
Đặc biệt, các chuyên gia tìm thấy một số công cụ bằng đá phiến liên quan đến truyền thống Mousterian thời Đồ đá cũ giữa của người Neanderthal và người Homo sapiens thuở sơ khai. Ảnh: worldofpaleoanthropology.org.
Việc phát hiện ra những hiện vật trên cho thấy Ayvalık không chỉ là nơi tiếp xúc, trao đổi, liên lạc giữa các cộng đồng người trong khu vực mà vùng đất này còn cho phép con người di chuyển sâu hơn vào lục địa châu Âu. Ảnh: NASA/JPL.
Việc phát hiện ra những hiện vật trên cho thấy Ayvalık không chỉ là nơi tiếp xúc, trao đổi, liên lạc giữa các cộng đồng người trong khu vực mà vùng đất này còn cho phép con người di chuyển sâu hơn vào lục địa châu Âu. Ảnh: NASA/JPL.
Thêm nữa, các hiện vật cũng cung cấp góc nhìn sâu sắc về loại công nghệ được con người sử dụng để chế tác công cụ bằng đá vào thời điểm đó. Đó là công nghệ Levallois - phương pháp chế tác công cụ bằng đá thời tiền sử đã được phát hiện ở Pháp - đã được sử dụng thường xuyên. Ảnh: University of Utah via kued.org.
Thêm nữa, các hiện vật cũng cung cấp góc nhìn sâu sắc về loại công nghệ được con người sử dụng để chế tác công cụ bằng đá vào thời điểm đó. Đó là công nghệ Levallois - phương pháp chế tác công cụ bằng đá thời tiền sử đã được phát hiện ở Pháp - đã được sử dụng thường xuyên. Ảnh: University of Utah via kued.org.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#người tiền sử #di cư #châu Âu #cổ vật #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT