Ghim cài áo hình đại bàng 1.500 tuổi hé lộ chủ nhân quyền lực

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 2 chiếc ghim cài áo hình đại bàng 1.500 năm tuổi ở Tây Ban Nha. Chúng từng được phụ nữ Visigoth quyền lực sử dụng.

Hai chiếc ghim cài áo hình đại bàng 1.500 năm tuổi đã được các chuyên gia tìm thấy ở miền Trung Tây Ban Nha. Vào đầu thế kỷ 6, khu vực này dưới sự cai trị của Vương quốc Visigoth. Ảnh: Diego Grandi / Alamy.
Là một biểu tượng phổ biến của người Visigoth, đại bàng - loài chim săn mồi tượng trưng cho quyền lực. Ảnh: Diego Grandi / Alamy.
Theo các nhà nghiên cứu, những chiếc ghim cài áo hình đại bàng thường được tìm thấy trong mộ của phụ nữ Visigoth. Ảnh: Diego Grandi / Alamy.
Hai chiếc trâm mới tìm thấy hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia ở Madrid. Chúng được làm từ đồng mạ vàng và cao khoảng 11,8 cm. Ảnh: Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images.
Những hiện vật này được chế tác tinh xảo, khảm thủy tinh màu đỏ, xanh lam, xanh lục và đá trắng. Mắt đại bàng được gắn đá quý màu xanh lam. Mặt sau của chiếc ghim cài áo vẫn còn các mảnh của cơ cấu lò xo và móc cài. Ảnh: about-history.com.
Từ thế kỷ 4 - 8, ảnh hưởng của đế chế La Mã suy yếu. Trong bối cảnh đó, người Visigoth đã di chuyển về phía Tây, từ Trung Âu vào bán đảo Iberia. Họ thành lập vương quốc tọa lạc tại vùng đất ngày nay là Toledo, Tây Ban Nha. Nghệ thuật và chữ viết của người Visigoth phát triển rực rỡ vào thế kỷ 6 - 7. Ảnh: about-history.com.
Đại bàng là chủ đề phổ biến trong nghệ thuật của người Visigoth. Theo Katharine Reynolds Brown, nhà sử học nghệ thuật tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ, đại bàng là biểu tượng của đáng tối cao và sức mạnh. Những chiếc ghim hình đại bàng thường tìm thấy theo từng cặp trong ngôi mộ của phụ nữ Visigoth. Ảnh: about-history.com.
Vào giữa thế kỷ 7, vua Visigoth đã ban hành "Bộ luật Visigothic". Đây là bộ luật khá tiến bộ vào thời điểm đó với một số quy định như phụ nữ được thừa kế đất đai, tước vị và có quyền tự chủ trong hôn nhân. Ảnh: earlyworldhistory.
Tuy nhiên, chỉ một số ít phụ nữ quyền lực - phần lớn là vợ của các vị vua Visigoth - được ghi chép trong lịch sử. Ảnh: themiddleages.
Việc tìm thấy 2 chiếc ghim cài áo hình đại bàng cho thấy nữ chủ nhân là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội Visigoth thời xưa. Ảnh: historandmor.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
