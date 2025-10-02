Hà Nội

Băng tan bất ngờ lộ hiện vật 7.000 năm tuổi bí ẩn

Kho tri thức

Các chuyên gia khai quật được hiện vật kỳ lạ 7.000 năm tuổi dưới lớp băng tan Canada, hé lộ bí ẩn về nền văn minh cổ xưa chưa từng được biết đến.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành thăm dò tại các mảng băng tan ở Công viên Tỉnh bang Mount Edziza, British Columbia, Canada, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng British Columbia bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Bảo Tàng British Columbia.
Ước tính những vật thể này có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi, chúng nằm dưới các lớp băng vừa tan. Ảnh: @Bảo Tàng British Columbia.
Nhóm chuyên gia tìm thấy một giỏ đựng bằng vỏ cây bạch dương khâu, cho thấy nó từng là một phần của chiếc giỏ được gia cố dùng để vận chuyển vật nặng, cùng gậy gỗ, gậy chạm khắc có vát cạnh, cán phi tiêu atlatl và một chiếc ủng da khâu. Ảnh: @Bảo Tàng British Columbia.
Các hiện vật khác được chế tác bằng hài cốt động vật bao gồm công cụ dùi đục làm bằng gạc nai, cùng một số xương động vật có chạm khắc. Ảnh: @Bảo Tàng British Columbia.
Theo các chuyên gia đến từ Bảo Tàng British Columbia, những hiện vật 7.000 năm tuổi này thuộc về người Tahltan, một trong những dân tộc bản địa đầu tiên của Canada. Ảnh: @Bảo Tàng British Columbia.
Mời Quý độc giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
