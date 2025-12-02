Hà Nội

Nhạn biển có thể phá hỏng cuộc cách mạng hạt nhân mini của Anh?

Khoảng 2.000 cặp chim nhạn biển đang đổ về khu bảo tồn thiên nhiên Cemlyn ở Bắc Wales có nguy cơ phá hỏng kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mini tại Anh.

Tâm Anh (theo Telegraph)
Kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mini tại Anh của Thủ tướng Keir Starmer có nguy cơ bị phá hỏng bởi một loài chim quý hiếm. Bởi lẽ, mỗi năm có khoảng 2.000 cặp chim nhạn biển đổ về khu bảo tồn thiên nhiên Cemlyn ở Anglesey, Bắc Wales, bao gồm chim nhạn biển Bắc Cực, chim nhạn biển Sandwich và chim nhạn biển thường. Ảnh: National Trust/PA/Joe Cornish.
Đó là những loài cần được bảo vệ và nơi sinh sản của chúng nằm cạnh nơi chính phủ Anh đề xuất xây dựng 3 lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Điều này khiến các chuyên gia về động vật hoang dã lo ngại việc xây dựng có thể khiến chim nhạn biển rời bỏ khu vực này. Ảnh: Christopher Furlong/Getty.
Ngoài ra, các chuyên gia bày tỏ lo ngại về các vùng đất ngập nước và môi trường sống biển đặc biệt ở Vịnh Cemlyn. Ảnh: Alix d'Entremont.
Tuần trước, một lực lượng đặc nhiệm quản lý hạt nhân đã hối thúc Thủ tướng cải tổ triệt để hệ thống quy hoạch và quản lý để việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân diễn ra nhanh hơn và ít tốn kém hơn, với các khuyến nghị bao gồm việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên không cân xứng. Ảnh: wildlifetrusts.org.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Keir cam kết thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm. Dự án SMR tại Anglesey có thể sẽ là phép thử lớn đầu tiên đối với quyết tâm của Chính phủ. Ảnh: wildlifetrusts.org.
Chim nhạn biển di cư đến Anglesey hàng năm để làm tổ trên các bãi biển, nơi chúng bắt cá và nuôi con non. Tuy nhiên, do số lượng loài này đang giảm trên toàn thế giới nên đàn chim ở Cemlyn được coi là "có tầm quan trọng quốc tế". Ảnh: birdwatchireland.ie.
Mark Avery - nhà khoa học và cựu nhà bảo tồn tại Hiệp hội Bảo vệ Chim Hoàng gia (RSPB) cho hay khu vực chúng sinh sống được xếp vào khu vực bảo vệ đặc biệt. Ảnh: birdwatchireland.ie.
“Chim nhạn biển rất dễ bị tổn thương do môi trường sống của chúng, thường là những nơi dễ bị xáo trộn nếu không được bảo vệ. Vì vậy, chúng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vương quốc Anh rất quan trọng đối với những loài này”, nhà khoa học Avery cho hay. Ảnh: birdwatchireland.ie.
Nhà khoa học Avery chỉ ra tiếng ồn cùng sự xáo trộn từ việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân nhỏ ở Anglesey có nguy cơ xua đuổi các loài chim nhạn biển bay đi. Ảnh: birdwatchireland.ie.
Mối lo ngại về chim nhạn biển cũng trở thành một điểm mấu chốt khi tập đoàn Hitachi của Nhật Bản cố gắng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại Anglesey. Ảnh: birdwatchireland.ie.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Telegraph)
#Bảo vệ chim nhạn biển #Dự án nhà máy hạt nhân mini tại Anh #Mối đe dọa đối với loài chim quý hiếm

