Xã hội

Hào khí 19/8 và khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Chúng ta bước tiếp, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân thực sự ấm no và hạnh phúc. 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng/ Báo chính phủ
Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945) - Ảnh tư liệu
Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945) - Ảnh tư liệu

Từ Hà Nội, ngọn lửa khởi nghĩa lan nhanh. Ở Huế, sáng 23/8, hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về Ngọ Môn, mang theo cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Những chiếc nón lá chen chúc giữa nắng trưa miền Trung, tiếng hô vang vọng bên dòng Hương giang, hòa cùng tiếng trống, tiếng mõ từ các đoàn biểu tình nối dài. Ở Sài Gòn, ngày 25/8, biển người tràn xuống các đường lớn, biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng phủ kín các ngã tư. Nhiều người vừa đi vừa hô khẩu hiệu, có người mang theo loa tay, kèn, trống; đông đảo dân chúng cùng hưởng ứng. Chỉ trong ít ngày, chính quyền ở hầu hết các địa phương đã về tay nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám đã khép lại gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp và 5 năm cai trị của phát xít Nhật. Đây không chỉ là một thắng lợi chính trị, mà còn là sự giải phóng toàn diện của một dân tộc khỏi ách nô lệ kép. Từ thân phận thuộc địa, nhân dân Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập và làm chủ vận mệnh của mình.

Chúng ta vẫn thấy tinh thần đoàn kết một lòng ấy, lòng yêu nước nồng nàn, sắt son ấy, khi những người trẻ làm rực đỏ những sân vận động, những khán đài, những con đường nhuốm màu cờ Tổ quốc và đồng thanh, đồng lòng cất vang bài Tiến quân ca
Chúng ta vẫn thấy tinh thần đoàn kết một lòng ấy, lòng yêu nước nồng nàn, sắt son ấy, khi những người trẻ làm rực đỏ những sân vận động, những khán đài, những con đường nhuốm màu cờ Tổ quốc và đồng thanh, đồng lòng cất vang bài Tiến quân ca

Thắng lợi ấy bắt nguồn từ sự sáng suốt của Hồ Chủ tịch, Đảng ta và Mặt trận Việt Minh trong việc chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Tháng 8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, bộ máy chính quyền bù nhìn tê liệt, nhân dân cả nước sục sôi khí thế cách mạng. Nắm bắt thời khắc quyết định ấy, Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đã kịp thời phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Như lời Bác Hồ đã khẳng định: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Cách mạng Tháng Tám là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử nhân loại: Chỉ hơn nửa tháng, một chính quyền thực dân-phát xít tồn tại gần 100 năm bị quét sạch, thay thế bằng một chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, đây là một cuộc Cách mạng hầu như không đổ máu. Sự thần kỳ ấy không đến từ vũ khí tối tân hay quân đội hùng hậu, mà từ niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa và sự đoàn kết của toàn dân tộc.

Tám mươi năm trôi qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài – từ một đất nước nghèo nàn, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, trở thành một nền kinh tế năng động, gắn kết chặt chẽ với thế giới.
Tám mươi năm trôi qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài – từ một đất nước nghèo nàn, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, trở thành một nền kinh tế năng động, gắn kết chặt chẽ với thế giới.

Ngày 19/8 đã trao cho dân tộc ta ba giá trị cốt lõi: Độc lập – quyền tự quyết định tương lai; Tự do – giải phóng con người khỏi áp bức để sống và mưu cầu hạnh phúc; Phẩm giá dân tộc – niềm kiêu hãnh rằng Việt Nam có thể ngẩng cao đầu trước thế giới, ngang hàng với mọi quốc gia. Những giá trị ấy chính là sức mạnh to lớn sống cùng thời gian, được gìn giữ và bồi đắp qua từng chặng đường lịch sử.

Tám mươi năm trôi qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài – từ một đất nước nghèo nàn, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, trở thành một nền kinh tế năng động, gắn kết chặt chẽ với thế giới. Song trước mắt vẫn còn nhiều thử thách: Áp lực cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, yêu cầu đổi mới công nghệ và cách thức quản trị. Trong bối cảnh ấy, hào khí 19/8 vẫnlà mạch nguồn sức mạnh thôi thúc mỗi người Việt Nam biết nghĩ xa hơn, làm tốt hơn và chịu trách nhiệm đến cùng cho tương lai của đất nước.

Ngày nay, tinh thần ấy cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: Người lao động tận tụy và sáng tạo hơn; doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ chữ tín; cán bộ, đảng viên đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi toan tính cá nhân. Nếu tám mươi năm trước, cha ông đã giành lại độc lập, thì hôm nay, thế hệ chúng ta phải giành lấy một vị thế xứng đáng cho Việt Nam trong hàng ngũ các quốc gia phát triển, hùng cường và văn minh.

Chúng ta bước tiếp, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân thực sự ấm no và hạnh phúc
Chúng ta bước tiếp, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân thực sự ấm no và hạnh phúc

Khát vọng Việt Nam hùng cường không dừng ở ước mơ, mà thể hiện trong cam kết: Không có ai bị bỏ lại phía sau, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở; mọi trẻ em được học hành, mọi người dân được chăm sóc y tế tốt, mọi nhà khoa học có môi trường sáng tạo, mọi doanh nhân được tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và toàn xã hội được bảo đảm công bằng. Đó cũng là hình ảnh một đất nước biết giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp phần vào hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.

Ngày nay, chúng ta vẫn thấy tinh thần đoàn kết một lòng ấy, lòng yêu nước nồng nàn, sắt son ấy, khi những người trẻ làm rực đỏ những sân vận động, những khán đài, những con đường nhuốm màu cờ Tổ quốc và đồng thanh, đồng lòng cất vang bài Tiến quân ca.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, chúng ta tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tri ân thế hệ cha anh và nhắc mình giữ trọn lời thề: Bảo vệ độc lập, gìn giữ tự do, nâng cao phẩm giá dân tộc và đưa đất nước tiến xa hơn nữa. Đó là hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ những thành quả mà Cách mạng Tháng Tám đã mở ra. Từ mùa Thu 1945 đến hôm nay, hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại – và từ mùa Thu này, chúng ta bước tiếp, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân thực sự ấm no và hạnh phúc.

baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/hao-khi-19-8-va-khat-vong-hung-cuong-thinh-vuong-10225081822595577.htm
#Cách mạng Tháng Tám #Việt Nam độc lập #khát vọng hùng cường #đoàn kết dân tộc #phát triển kinh tế #bảo vệ Tổ quốc

Xã hội

Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Hướng tới đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rực rỡ sắc màu, không khí hào hùng lan tỏa khắp Thủ đô.

528597796-3261730113975707-3265065949336388481-n-1.jpg
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), phố phường Hà Nội đã rực rỡ sắc màu. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các ngõ, phố.
120051mduc3267-1142.jpg
Những lá cờ Tổ quốc xen lẫn cờ Đảng được treo khắp ngõ phố khiến lòng người thêm rộn ràng.
Xã hội

Hào khí lan tỏa đêm diễn “Vinh quang Công an Nhân dân”

Phố đi bộ Nguyễn Huệ rực sáng trong đêm biểu diễn võ thuật, khí công, nhạc lễ và nghiệp vụ của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

1.jpg
Tối 6/6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (Quận 1, TP HCM), hàng ngàn người dân và du khách đã có dịp thưởng thức chương trình “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”.
2.jpg
Sự kiện văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghiệp vụ đặc sắc do Bộ Công an tổ chức. Những màn trình diễn võ thuật, khí công, kỹ năng chiến đấu, mô phỏng nghiệp vụ cùng âm nhạc truyền thống và hiện đại đã mang đến một đêm mãn nhãn, xúc động và đầy tự hào.
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước

Đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước tái hiện khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

9h20. Các cựu chiến binh quyến luyến chia tay đồng đội, chụp hình lưu niệm với người dân sau lễ diễu binh, diễu hành. 
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-10

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-11

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-12

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-13
08:58. Các khối xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.
Hướng 1, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên bến Bạch Đằng.
Hướng 2, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách Mạng Tháng 8 và về vị trí tập kết tại công viên Tao Đàn.
Hướng 3, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về vị trí tập kết tại sân vận động Hoa Lư.
Hướng 4, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Lê Văn Tám.
8h 54: Khối Văn hóa, thể thao 
8h51: Khối Thiếu nhi và Thanh niên

Tiến vào Lễ đài là khối Thiếu nhi và Thanh niên Việt Nam, những mầm non tương lai của đất nước, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy truyền thống dân tộc, xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước.

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng, nêu cao tinh thần tiên phong, đoàn kết và khẳng định bản lĩnh vững vàng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

8h50: Khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

Hiện nay, có hàng triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển đất nước, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng lớn mạnh, có vai trò, uy tín cao trong xã hội các nước sở tại, luôn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, là nhịp cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới.

8h49: Khối Phụ nữ

Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất cao quý “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Trong các cuộc kháng chiến, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã dũng cảm tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh.

Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng người Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới; khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực xã hội; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

8h 49: Khối Doanh nhân

Đây là lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận kinh tế, góp phần đưa đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Qua gần 40 năm đổi mới, đội ngũ Doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành trụ cột của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với bản lĩnh tiên phong, ý chí dám nghĩ, dám làm, họ là minh chứng cho sức mạnh của khát vọng Việt Nam, tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Bước vào thời kỳ mới, đội ngũ Doanh nhân hôm nay không ngừng học hỏi và sáng tạo, khát khao đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

8h48: Khối Trí thức

Đội ngũ Trí thức Việt Nam đã vượt gian khó, tiên phong trong việc xây dựng nền tảng tri thức và khoa học cho đất nước, đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến.

Đến nay, đội ngũ trí thức đã phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc; là nguồn lực đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển văn hóa Việt Nam.

8h47: Khối Nông dân

Là một trong những lực lượng sản xuất cơ bản, giai cấp Nông dân Việt Nam luôn “vững tay cày, hay tay súng”, thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, kiên cường “một tấc không đi, một ly không rời” phá “ấp chiến lược” của kẻ thù; đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày nay, giai cấp Nông dân Việt Nam phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

8h46: Khối Công nhân

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, giai cấp Công nhân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước. Từ những nhà máy, xí nghiệp đến công trình xây dựng, từ nông trường đến khu công nghệ cao, lực lượng công nhân không ngừng lớn mạnh, đổi mới, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ.

Dưới ngọn cờ của Đảng, giai cấp Công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

8h45: Khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng

Với tinh thần “Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ”, Thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến.

Sau ngày giải phóng, Cựu Thanh niên xung phong giải phóng tiếp tục tham gia tái thiết Thành phố, khắc phục hậu quả chiến tranh; phục vụ chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thành phố. Thanh niên xung phong vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

8h44: Khối Cựu chiến binh

Cựu chiến binh Việt Nam là những nhân chứng lịch sử, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chiến đấu anh dũng, kiên cường. Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-16

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-17

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-18

Trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

8h43: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong các cuộc kháng chiến, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã nêu cao vai trò đoàn kết các tầng lớp Nhân dân vì mục tiêu giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nối truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, lấy mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

8h42: Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử. 
8h40: Khối Hồng kỳ

Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non song về một mối.

Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển theo Di nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-8
8h39: Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Tuy mới thành lập 05 năm, nhưng lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh luôn chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Sự xuất hiện của Cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam đã tạo cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-9
8h38: Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu; qua hơn một năm hoạt động, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân; góp phần đem lại những chuyển biến tích cực về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

8h37: Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ khác.

Là lực lượng mới thành lập, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn hăng say huấn luyện, học tập những kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật; luôn chủ động và sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-10
8h37: Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Vượt khó, vượt khổ, các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những “bông hồng thép” kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.

Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-11
8h37: Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt, Cảnh sát cơ động đã trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển.

Là lực lượng chiến đấu tập trung, Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân; vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

8h35: Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Được thành lập nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên, tài sản, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người; các sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình; được Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các nước đối tác gìn giữ hòa bình đánh giá cao.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-12

8h35: Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy

64 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu với “giặc lửa”, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-13
8h34: Khối nam Sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.

Đặc biệt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-14
8h33: Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân

Không quân Công an nhân dân ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và các nhiệm vụ khác.

Là đơn vị mới được thành lập, cán bộ, chiến sĩ Không quân Công an nhân dân đang ngày đêm ra sức rèn luyện, vượt qua gian nan, khắc nghiệt để trưởng thành, phát triển vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

8h33: Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát... là các tổ chức tiền thân của Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, Cảnh sát giao thông vẫn ngày đêm có mặt trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-15
8h33: Khối nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-17
8h32: Khối nam Sĩ quan An ninh nhân dân

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng An ninh nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-21
8h32: Xe chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng

Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ra đời trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-22

8h31: Khối nữ Dân quân miền Bắc

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn nữ Dân quân Miền Bắc đã tích cực tham gia phong trào “Ba đảm đang”, “chắc tay cày, vững tay súng”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, tích cực huấn luyện quân sự, bảo vệ quê hương, động viên chồng con lên đường chiến đấu; đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Ngày nay, các nữ Dân quân miền Bắc đang ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, quê hương giàu đẹp, gia đình hạnh phúc.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-23

8h31: Khối nữ Du kích miền Nam

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh nữ Du kích miền Nam tay không đánh giặc, những “Cô Ba dũng sĩ” với chiếc khăn rằn và nón tai bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi.

Nữ du kích miền Nam với truyền thống “Trung hậu, đảm đang”; tinh thần ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” có vai trò quan trọng trong “3 mũi giáp công”: quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu “Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-24
08:31. Khối nam Dân quân biển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Dân quân biển luôn một lòng kiên trung theo Đảng, vượt muôn trùng sóng dữ, tích cực vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men tiếp sức cho chiến trường miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.
Phát huy truyền thống hào hùng “chắc tay lưới, vững tay súng”, ngày nay, nam Dân quân biển luôn vững vàng trước sóng gió, bám biển, vừa sản xuất, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-25
08:31. Khối Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia. 
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-26
08:31. Khối Quân đội nhân dân Lào đang tiến vào Lễ đài. 
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-27

08:30. Đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-14

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-15
8h26: Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù tiến vào lễ đài. Đây là những chiến sĩ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể chất và lòng dũng cảm; được tuyển chọn và huấn luyện trong môi trường đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Trong chiến đấu, Chiến sĩ Đặc nhiệm dù đã lập nhiều chiến công xuất sắc.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-28

8h26: Khối nữ Chiến sĩ Biệt động tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ Chiến sĩ Biệt động; những người con gái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch; với nghệ thuật tác chiến “xuất quỷ, nhập thần”, mưu trí, sáng tạo; cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não, căn cứ quan trọng của Mỹ, ngụy, nữ chiến sĩ Biệt động đã làm cho quân thù khiếp sợ, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-29

8h25: Khối Chiến sĩ Đặc công tiến vào lễ đài. Là lực lượng “Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, những chiến sĩ “đầu trần, chân đất” của Bộ đội Đặc công đã phát triển nghệ thuật đánh giặc của cha ông thành những ngón đòn hiểm hóc, làm cho kẻ thù “kinh hồn, bạt vía”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-30
 

8h24: Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp tiến vào lễ đài. Đang tiến vào Lễ đài là khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp. Lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ đội Tăng thiết giáp đã  dẫn đầu 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, hình ảnh xe tăng 390, xe tăng 843 dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt, cắm cờ Giải phóng lên nóc Dinh Độc lập mãi là biểu tượng chiến thắng vĩ đại của Quân đội ta. Trong thời kỳ mới, với sức đột kích mới Bộ đội Tăng thiết giáp nguyện học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-31

8h24: Khối Chiến sĩ Lục quân tiến vào lễ đài. Nối tiếp đội hình là khối Chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng Lục quân đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch, lập nên nhiều chiến công hiển hách. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-32

8h23: Khối nữ Gìn giữ hòa bình tiến vào lễ đài. Hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hoà Trung Phi, Nam Xu đăng, Trụ sở Liên hợp quốc; để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-33

8h23: Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng Tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiến lên hiện đại; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-34

8h22: Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử tiến vào lễ đài. Được hình thành và phát triển từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không và Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trong giai đoạn hiện nay, Tác chiến điện tử được tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-35

8h21: Khối nữ Sĩ quan Quân y tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ Sĩ quan Quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ; vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, hi sinh quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-36

8h21: Khối nữ Sĩ quan Thông tin tiến vào lễ đài. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang; dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm Thông tin liên lạc “Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn”.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-37

8h20: Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật tiến vào lễ đài. Xứng đáng với truyền thống “Trung thành tận tuỵ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần, Kỹ thuật quyết tâm vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

8h19: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam - Lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; lập nên truyền thống “kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-38

8h 18: Khối Sĩ quan Biên phòng tiến vào lễ đài. Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Nhưng với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, 66 năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xứng đáng là lực lượng 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-42

8h18: Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Phòng không- Không quân đã đánh bại các “siêu pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”, “giặc nhà trời” của kẻ thù; bắn rơi 2.635 máy bay; trong đó có 64 chiếc B.52; làm nên Chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”- biểu tượng của khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam; xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, cả 4 lực lượng: Không quân, Tên lửa, Pháo cao xạ, Ra đa đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-43
8h17: Khối Sĩ quan Hải quân tiến vào lễ đài. Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ, ngoài hải đảo xa xôi; luôn chắc tay súng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-44

8h17: Khối Sĩ quan Lục quân, lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-45
8h16: Khối Chiến sĩ Giải phóng quân tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-46

8h15: Khối nữ Quân nhạc, Khối sĩ quan đại diện Năm cánh quân tiến vào lễ đài. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-47

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-48
8h14: Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-49

8h15: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của các lực Lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-16
8h12: Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài.

Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-51
8h05: Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành đang tiến vào Lễ đài. Khối xe Nghi trượng gồm: Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo thứ tự tiến vào lễ đài.
Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài, gái giỏi, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phát huy truyền thống vẻ vang, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-18
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-20
8h: Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). 
Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-10
 Từ sân bay Biên Hòa, các phi đội trực thăng Mi-8, tiêm kích Su-30MK2 và máy bay phản lực Yak-130 chuẩn bị màn trình diễn trên không bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành.

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-11

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-12

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-13
Phi đội máy bay phản lực Yak-130 trình diễn trên không bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành.

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-14
7h45: Ông Phạm Huy Giang – Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương đọc quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM. Nghi thức trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động diễn ra trang nghiêm, long trọng ngay tại đại lễ 30/4. 
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-17
Tổng Bí thư trao tặng Danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
7h31: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du Lịch giới thiệu Đại diện thế hệ trẻ - đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đại diện thế hệ trẻ phát biểu.  
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-18
7h23: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du Lịch giới thiệu đại diện Cựu chiến binh Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 lên phát biểu: "Năm tháng rồi sẽ đi qua, nhưng lịch sử không bao giờ quên những người con đất Việt đã cống hiến tuổi thanh xuân, lòng dũng cảm và cả máu xương của mình cho ngày toàn thắng. Sau đây, Ban Tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, đại diện lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí!"
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-19
 Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. 
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết, cũng như nhiều thanh niên yêu nước khác, căm thù quân xâm lược, theo tiếng gọi của Tổ quốc, khi mới 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Ông khẳng định, trong thời điểm vô cùng khó khăn, thiếu thốn, chiến đấu ác liệt nhưng cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân địa phương vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 đến nay vừa tròn 50 năm, nhưng ký ức một thời vẫn luôn rạo rực, mãi không phai nhạt trong trái tim người dân Việt Nam khi nhắc đến chiến thắng vĩ đại này.

“Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nói.

7h11: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-29
 Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
7h00: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra. Bắt đầu là nghi lễ chào cờ trong tiếng vang rền của 21 phát đại bác do đội Pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng, Quận 1, TP HCM. 
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-21

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du Lịch giới thiệu đại biểu. Trong phần giới thiệu, Bộ trưởng Văn hoá Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng, đến tham dự đại lễ kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" có các lãnh đạo: Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nguyễn Tấn Dũng; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn; Các Nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-30
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-31

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-32

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-47
Tới dự Lễ kỷ niệm còn có: Các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, các nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Đại diện ban, sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

- Trưởng đoàn chính đảng các nước; các vị khách quốc tế

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-26
 Đội Pháo lễ sẵn sàng. 

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-27
 Đội Pháo lễ sẵn sàng. 
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-22
15 khẩu đại bác ở Bến Bạch Đằng khai hỏa 21 loạt đạn trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, sáng 30/4.
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-23
Lễ kéo cờ tại đảo Trường Sa Đông, quần đảo Trường Sa cùng giờ với lễ chào cờ tại TP HCM. 
6h40: Chương trình biểu diễn nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM chủ trì. 
Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-39

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-40

Truc tiep: Dieu binh, dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-41
6h30: Màn xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" diễn ra. Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn văn công quân khu 3, Đoàn văn công Quân khu 9 biểu diễn. 
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-26
Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-27

6h39: Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đại biểu trong nước và quốc tế dự lễ kỷ niệm.  

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-28

Truc tiep: Dieu binh dieu hanh ky niem 50 nam ngay thong nhat dat nuoc-Hinh-29
6h25: Màn trống hội: "Bản hùng ca toàn thắng" chính thức bắt đầu. Màn biểu diễn do Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ công an phụ trách. 
