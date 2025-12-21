Hà Nội

Tân Miss Cosmo 2025 gợi cảm với trang phục bikini

Giải trí

Tân Miss Cosmo 2025 gợi cảm với trang phục bikini

Yolina Lindquist gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Mới đây, người đẹp Mỹ giành vương miện Miss Cosmo 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhiều khán giả đánh giá cao nhan sắc của tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist. Đại diện Mỹ sở hữu gương mặt hài hoà cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm. Ảnh: Miss Cosmo.
Khi xuất hiện trong trang phục bikini, Yolina nổi bật với hình thể săn chắc, đặc biệt vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Ảnh: Miss Cosmo.
Hình ảnh tân hoa hậu trong trang phục áo tắm toát lên vẻ đẹp hiện đại, năng động, thể hiện quá trình rèn luyện nghiêm túc và ý thức giữ gìn hình thể. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Ở Miss Cosmo 2025, trong các phần trình diễn bikini, Yolina thể hiện phong thái tự tin, bước đi dứt khoát, phù hợp với tiêu chí đánh giá của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Các phần trình diễn áo tắm gợi cảm góp phần giúp Yolina ghi điểm với ban giám khảo và khán giả ở Miss Cosmo 2025. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Tham gia các hoạt động của cuộc thi, đại diện Mỹ chọn các mẫu trang phục tôn lên vóc dáng cân đối. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Yolina khéo léo lựa chọn phụ kiện và kiểu tóc để hoàn thiện tổng thể. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Đại diện Mỹ không chỉ xinh đẹp mà còn có ứng xử khéo léo. Theo Vietnamnet, trong phần thi ứng xử top 5 Miss Cosmo 2025, Yolina trả lời câu hỏi về phong cách lãnh đạo. Cô cho rằng người lãnh đạo thực sự cần cả sự đồng cảm, trái tim, tinh thần phục vụ lẫn sức mạnh và dũng cảm khi cần thiết. Yolina có kinh nghiệm làm chủ tịch hội nữ sinh với 70 thành viên. Bởi vậy, cô biết khi nào cần nhân ái và khi nào phải mạnh mẽ dẫn dắt tập thể. Ảnh: Miss Cosmo USA.
"Một người lãnh đạo thực sự dẫn dắt bằng trái tim, sự đồng cảm, tự tin và lòng trắc ẩn. Họ đặt người khác lên trước bản thân và nêu gương bằng hành động", Yolina cho biết thêm. Ảnh: Miss Cosmo USA.
Trong phần ứng xử của top 2 chung cuộc, Yolina thuyết trình về dự án cộng đồng. Ảnh: Miss Cosmo.
Tiền Phong dẫn lời đại diện Mỹ: "Chứng kiến người dì phải cắt bỏ ngực chỉ hai ngày sau khi tôi tốt nghiệp đã trở thành bước ngoặt, thúc đẩy tôi hành động vì cộng đồng bệnh nhân ung thư. Theo tôi, sự can đảm của người bệnh cần được tiếp sức bằng nhận thức xã hội và sự chung tay từ các quỹ thiện nguyện, đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn". Ảnh: Miss Cosmo.
