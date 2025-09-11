Hành trình lội ngược dòng của thủ khoa Bác sĩ nội trú

Chiều 9/9, hội trường Trường Đại học Y Hà Nội như vỡ òa khi cái tên Vũ Ngọc Duy được xướng lên đầu tiên trong lễ đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Nam sinh 24 tuổi, quê Phú Thọ, hô vang: “Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội”. Tiếng vỗ tay rộn ràng, những bó hoa tươi thắm cùng lá thư chúc mừng đã chính thức ghi dấu cột mốc quan trọng của chàng trai trẻ.

Giây phút Vũ Ngọc Duy vang lên tên mình và ngành học mơ ước.

Bất ngờ với ngôi vị Thủ khoa bác sĩ nội trú

“Em cảm thấy rất vui và hơi bất ngờ. Em cũng chỉ đặt mục tiêu top 20, em nghĩ kết quả này một phần là may mắn vì các bạn khác cũng cố gắng rất nhiều và nhiều bạn cũng rất giỏi”, Duy chia sẻ sau giây phút được vinh danh.

Trước khi trở thành thủ khoa, Duy từng là học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Với thành tích giải Nhì môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Duy được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội.

Về lý do lựa chọn ngành y, Duy cho biết, người tác động nhiều nhất đến quyết định theo học ngành Y chính là mẹ, một bác sĩ. Từ nhỏ, anh đã phần nào hiểu về cuộc sống của thầy thuốc, nắm được đặc thù công việc, khác biệt so với nhiều ngành nghề khác. Chính sự tiếp xúc và ảnh hưởng đó đã khiến Duy sớm định hướng lựa chọn con đường y khoa.

Khi vào trường năm 2019, Duy gặp không ít khó khăn ban đầu do thiếu kiến thức nền tảng về Hóa và Sinh ở cấp THPT, dẫn đến kết quả một số môn năm nhất dưới 6 điểm. Nhớ lại quãng thời gian năm nhất, Duy thừa nhận đã có lúc hoang mang, lo rằng chặng đường phía trước sẽ nhiều thử thách. Thế nhưng sau đó, mọi việc lại diễn ra thuận lợi hơn so với hình dung ban đầu.

Dù xuất thân “dân Toán”, những năm đầu đại học lại khiến Duy không ít lần hoang mang. Điểm số thấp, những môn gắn nhiều với Hóa và Sinh từng khiến Duy lo lắng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh tìm cách thích nghi: học từ nền tảng cốt lõi, liên hệ logic các môn, kết hợp kiến thức lý thuyết với thực tế lâm sàng.

Trong quá trình học lâm sàng, Duy từng không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu đối diện với những ca bệnh nặng. Ở khoa Hồi sức hay Tim mạch, có bệnh nhân ra đi chỉ sau một đêm; tại khoa Ngoại, những chấn thương nghiêm trọng khiến anh có lúc thấy sợ hãi. Song Duy tự nhủ, một bác sĩ phải bước qua tất cả những trải nghiệm ấy, bởi nếu không chữa trị cho bệnh nhân, họ sẽ chẳng còn nơi nào để trông cậy.

Hành trình vượt khó để chạm tới thành tích đầu bảng

Bước sang năm thứ hai, khi bắt đầu tiếp cận các môn chuyên ngành như Giải phẫu, Sinh lý, Duy chủ động thay đổi phương pháp học. Anh áp dụng cách rèn luyện tư duy từng giúp mình đạt giải học sinh giỏi quốc gia, luôn tìm hiểu sâu vấn đề và trao đổi thường xuyên với giảng viên để nắm chắc kiến thức.

Không chỉ dựa vào bài giảng, Duy còn khai thác nhiều nguồn tài liệu khác nhau, từ giáo trình, thư viện, các bài báo khoa học, báo cáo hội nghị, tài liệu nước ngoài cho đến các kênh học trực tuyến. Thay vì chờ đến sát kỳ thi mới học, anh duy trì thói quen tích lũy kiến thức ngay từ đầu môn, để mọi thứ thấm dần và ghi nhớ lâu hơn.

Đặc biệt, Duy còn kết nối kiến thức giữa các môn: khi học Giải phẫu về xương cánh tay, anh đồng thời tìm hiểu về các ca gãy xương ở bộ môn Ngoại và tận dụng thời gian lâm sàng để tiếp xúc bệnh nhân, quan sát triệu chứng, tìm hiểu cách điều trị.

Nhờ phương pháp học tập này, Duy tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 8,11/10, thành tích giúp anh có lợi thế rõ rệt khi bước vào kỳ thi Bác sĩ nội trú.

Kỳ thi Bác sĩ nội trú 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đại học Y Hà Nội, với gần 1.000 thí sinh dự tuyển 426 chỉ tiêu. Kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội đòi hỏi kiến thức tổng hợp từ ba bài thi chính: Cơ sở, Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi) và Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản).

Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 90 phút. Ngân hàng đề thi năm nay hoàn toàn mới với 2.000 câu hỏi, được đánh giá là sát nhất năng lực thí sinh.

Duy nhận định các câu hỏi thường đưa ra tình huống lâm sàng với nhiều dữ liệu nhiễu, yêu cầu thí sinh phải tư duy và liên kết kiến thức. Học lại chỉ 1-2 lần chắc chắn sẽ không thể thi nổi chứ chưa nói tới mục tiêu top 20.

Đạt 25,09/30 điểm, Duy không chỉ vượt mục tiêu ban đầu mà còn trở thành thủ khoa toàn quốc.

Ước mơ trở thành bác sĩ, giảng viên

Sự lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa của Vũ Ngọc Duy phản ánh sức nóng của nhóm ngành này. Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, năm 2025, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, thu hút gần 1.000 thí sinh. Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình là những chuyên ngành được lựa chọn nhanh chóng.

Về lý do chọn Sản phụ khoa, Duy cho biết: "Trong quá trình đi học lâm sàng, nam sinh thấy thích ngành Sản. Ngoài ra, một phần lý do Duy chọn là trong quá trình đi học được đi buồng với thầy giáo nổi tiếng về khoa Sản, được thầy truyền cảm hứng từ những câu chuyện về sản khoa và quá trình hành nghề của thầy". Mục tiêu ban đầu của Duy là lọt vào top 20 để đảm bảo có thể chọn được ngành yêu thích, bởi chuyên ngành Sản phụ khoa chỉ có 15 chỉ tiêu nội trú.

Trong 3 năm tới, Duy đặt mục tiêu hoàn thành chương trình nội trú và tích lũy thêm nhiều kiến thức phục vụ quá trình hành nghề. Không chỉ dừng lại ở ước mơ trở thành bác sĩ, anh còn mong muốn được đứng trên bục giảng. Bởi theo Duy, thành công hôm nay có phần lớn nhờ sự tận tình của các thầy cô ở bộ môn, khoa phòng, những người dù bận rộn công việc bệnh viện vẫn kiên nhẫn chỉ bảo, từ cách hỏi bệnh đến kỹ năng khám bệnh. Chính điều đó thôi thúc anh sau này cũng có thể trở thành giảng viên để tiếp nối sự cống hiến ấy.

“Em hy vọng sau này cũng có thể thành giảng viên giống các thầy cô", Duy chia sẻ.