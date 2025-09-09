Thành tích đáng nể của hai ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2025

Ở tuổi 32, ông Đỗ Quang Lộc và bà Nguyễn Hà Thanh đã có hàng chục công bố quốc tế, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu và ghi dấu ấn bằng những sáng chế hữu ích.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 933 ứng viên được các hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025. Trong đó, hai nhà khoa học sinh năm 1992 – ông Đỗ Quang Lộc (Lạng Sơn) và bà Nguyễn Hà Thanh (Thanh Hóa) là hai ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước.

Ông Đỗ Quang Lộc: 58 công bố khoa học, sáng chế hữu ích ở tuổi 32

TS Đỗ Quang Lộc sinh ngày 7/11/1992 tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vào tháng 6/2014. Tiếp đó, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử vào tháng 12/2019, cũng tại ĐHKHTN khi mới 27 tuổi.

TS Đỗ Quang Lộc. Ảnh: HĐGSNN.

Với khả năng ngoại ngữ tốt, TS Lộc từng giảng dạy môn Lý thuyết xử lý tín hiệu số bằng tiếng Anh và đạt nhiều chứng chỉ như IELTS 6.0, TOEIC 780, VSTEP B2.

TS Lộc bắt đầu làm việc tại Khoa Vật lý, ĐHKHTN từ tháng 9/2014. Năm 2016, ông chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên. Đến tháng 3/2023, TS Đỗ Quang Lộc đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn Vật lý Vô tuyến, vị trí lãnh đạo cao nhất anh từng nắm giữ tại đây.

Hiện tại, TS Lộc là giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Hướng nghiên cứu chính của TS Đỗ Quang Lộc tập trung vào:

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; Phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử, hệ thống xử lý tín hiệu cho thiết bị y sinh.

Ông đã hoàn thành một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và một nhiệm vụ cấp Cơ sở. Đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu và phát triển cảm biến phát hiện độ dẫn trong kênh vi lỏng dựa trên nguyên lý cảm biến không dây thụ động LC” được nghiệm thu xuất sắc vào tháng 8/2020.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, Công bố khoa học, TS Đỗ Quang Lộc cho biết, cho tới thời điểm này, ông đã công bố 58 bài báo, trong đó có 24 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Sau khi bảo vệ Tiến sĩ, ông là tác giả chính của 7 bài báo quốc tế.

Ông là đồng tác giả của một bằng độc quyền giải pháp hữu ích (cấp ngày 25/01/2022) về “Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này”.

Ông đã có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu; hướng dẫn thành công 2 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ. Anh cũng tham gia xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Điện tử và Tin học (ĐHQGHN), áp dụng từ năm học 2020–2021.

Quá trình công tác, ông đã nhận nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như:

Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì giải Nhì môn Vật lý kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia (2010);

Bằng khen Giám đốc ĐHQGHN vì thành tích học tập xuất sắc (2014); Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN (2016); Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu do Thành đoàn Hà Nội trao tặng (2021); Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2022); Bằng khen ĐHQGHN về thành tích nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo (2024); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ GD&ĐT (2024).

Trong bản đăng ký xét công nhận phó giáo sư, TS Đỗ Quang Lộc chia sẻ, trong quá trình công tác, ông luôn rèn luyện và phấn đấu để đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của một giảng viên đại học.

“Tôi tự nhận thấy mình có đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo như luôn giữ gìn và trau dồi phẩm chất đạo đức, có lập trường tư tưởng kiên định, không ngừng học tập, phấn đấu trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có lý lịch bản thân rõ ràng và minh bạch”, TS Lộc nêu trong hồ sơ đăng ký.

TS Nguyễn Hà Thanh: Nhà khoa học trẻ với nghiên cứu về hợp chất sinh học

TS Nguyễn Hà Thanh, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Bà tốt nghiệp Cử nhân ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2015. Đến năm 2020, khi mới 28 tuổi, bà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

TS Nguyễn Hà Thanh. Ảnh: HĐGSNN.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2024, TS Nguyễn Hà Thanh công tác tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với vai trò nghiên cứu viên. Hiện nay, bà là nghiên cứu viên chính tại đơn vị này, đồng thời đảm nhiệm vai trò giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Hướng nghiên cứu chủ yếu của bà tập trung vào việc tổng hợp các hợp chất peptidomimetic có tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1, cũng như nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng. Đến nay, bà đã hoàn thành năm đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và một đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS Nguyễn Hà Thanh đã công bố 71 công trình khoa học, trong đó có 46 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Trước đó, năm 2024, phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam là nữ giảng viên Trần Ngọc Mai, sinh năm 1991, hiện công tác tại Khoa Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngân hàng.