Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân lớn tuổi ung thư buồng trứng

Các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình vừa thực hiện thành công ca đại phẫu triệt căn cho bệnh nhân ung thư buồng trứng lan rộng. Điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân đã lớn tuổi và có tiền sử bệnh lý nền rất nặng, đặt ra thách thức lớn cho cả ê-kíp phẫu thuật.

Bệnh nhân nữ, 75 tuổi xuất hiện đau tức bụng, bụng chướng tăng dần trong nhiều tháng nay. Gần đây, các triệu chứng tăng dần, sức khỏe suy kiệt, ăn uống kém và thường xuyên mệt mỏi. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý nền rất phức tạp bao gồm: cao huyết áp, rung nhĩ và suy tim. Đây là những rào cản cực lớn cho quá trình phẫu thuật, bởi nguy cơ tai biến trên bàn mổ và khả năng phục hồi sau phẫu thuật.

BSCKII. Nguyễn Phúc Kiên, Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu đã quyết định thực hiện phẫu thuật triệt căn nhằm loại bỏ triệt để các khối u, mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Đây là một kỹ thuật rất khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có tay nghề cao và sự tỉ mỉ tuyệt đối.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện đồng thời nhiều kỹ thuật rất phức tạp: cắt toàn bộ tử cung và phần phụ hai bên, cắt mạc nối lớn, cắt đoạn đại tràng phải, đoạn đại tràng trái và cắt trực tràng. Việc thực hiện đồng thời “6 trong 1” các kỹ thuật cắt bỏ này nhằm mục đích lấy sạch tổ chức ung thư đã xâm lấn. Đây là yếu tố tiên quyết giúp nâng cao hiệu quả điều trị hóa chất sau này và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

Phẫu thuật ung thư buồng trứng giai đoạn muộn tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Ảnh BV

BSCKII. Nguyễn Phúc Kiên, Giám đốc Trung tâm Ung Bướu cho biết: “Đây là một ca bệnh đặc biệt và cực kỳ phức tạp do khối u không chỉ lan rộng rộng toàn bộ ổ bụng mà còn xâm lấn nhiều đoạn đại tràng, trực tràng và mạc nối lớn mà thể trạng của bệnh nhân cao tuổi, yếu kèm theo nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như cao huyết áp, rung nhĩ, suy tim. Chúng tôi đã phải hội chẩn thống nhất phương án phẫu thuật và trong quá trình phẫu thuật chúng tôi đã phải ‘cân não’ trong từng thao tác bóc tách để vừa đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư, vừa kiểm soát an toàn tối đa các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân ngay trên bàn mổ”.

Sau ca đại phẫu kéo dài, nhờ sự theo dõi sát sao và chế độ chăm sóc hậu phẫu cẩn thận, quá trình lành thương và hồi phục của bệnh nhân tiến triển rất tốt.

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã thực hiện rất nhiều những kỹ thuật mới chuyên sâu như phẫu thuật cắt gan, cắt khối u đầu tụy, điều trị đích, …Sự thành công của ca mổ không chỉ mang lại hy vọng sống cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực chuyên môn bệnh viện tuyến tỉnh trong việc làm chủ các kỹ thuật khó, phức tạp. Giờ đây, những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn hoặc có bệnh nền nặng tại địa phương đã có thể yên tâm điều trị ngay tại tỉnh nhà, giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian di chuyển lên tuyến trung ương.

Bác sĩ khuyến cáo, ung thư buồng trứng thường diễn biến âm thầm. Phụ nữ, đặc biệt là người lớn tuổi, khi có các triệu chứng như bụng chướng, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, ăn kém, gầy sút hoặc thay đổi thói quen tiêu hóa cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tầm soát sớm.