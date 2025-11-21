Hành trình hồi sinh cho thai nhi 25 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi hai bên

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thành công đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi cho thai nhi 25 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi hai bên từ trong bụng mẹ.

Khi thai được 25 tuần 4 ngày, thai phụ N.T. T (30 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tâm trạng lo lắng vì trước đó, ở tuần thai thứ 22, chị được phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi phải khi khám tại bệnh viện ở địa phương.

Đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi cho thai nhi 25 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi hai bên từ trong bụng mẹ - Ảnh BVCC

Nhưng chỉ sau vài tuần, tình trạng diễn tiến nhanh – dịch màng phổi tăng nhiều ở cả hai bên, chị T. được giới thiệu lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được thăm khám chuyên sâu.

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả siêu âm cho thấy:

Tràn dịch màng phổi hai bên, bên phải dày 70mm, bên trái 38mm.

Xẹp gần toàn bộ nhu mô phổi phải và một phần nhu mô phổi trái.

Dư ối và tim bị đẩy lệch do dịch chèn ép.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, gây xẹp phổi và nguy cơ thiểu sản phổi, cần được can thiệp sớm để làm giảm áp lực trong lồng ngực thai nhi. Sau hội chẩn, ekip Trung tâm đã quyết định thực hiện can thiệp bào thai đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi.

Dưới hướng dẫn siêu âm, kim dẫn đường được đưa nhẹ nhàng qua thành bụng mẹ, tiếp cận khoang màng phổi của thai nhi.

Chiếc shunt nhỏ bé được đặt vào vị trí thích hợp, giúp dẫn lưu dịch từ khoang màng phổi ra ngoài buồng ối, giảm áp lực và tạo điều kiện cho phổi thai nhi giãn nở trở lại. Đồng thời, lượng nước ối dư cũng được hút bớt ra ngoài để đảm bảo phù hợp với tuần thai hiện tại.

Ê-kíp can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Ba ngày sau can thiệp, kết quả siêu âm cho thấy lớp dịch màng phổi thoát dần ra ngoài, phổi bên trái không còn dịch và phổi bên phải bắt đầu nở tốt, trái tim thai nhi cũng không còn bị đẩy lệch như trước, dịch ổ bụng đã hết hoàn toàn, không còn tình trạng dư ối.

Khi nhìn thấy hình ảnh chiếc shunt nhỏ bé qua màn hình siêu âm, người mẹ như thấy thêm một tia hy vọng – minh chứng cho sự phục hồi kỳ diệu của thai nhi đang diễn ra từng ngày trong bụng mẹ.