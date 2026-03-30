Hành trình 90 phút từ nguy kịch đến hồi sinh bệnh nhân ung thư nặng

Trong cấp cứu ngoại khoa, mỗi quyết định được đưa ra trong tích tắc có thể thay đổi hoàn toàn tiên lượng người bệnh.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp trên bệnh nhân ung thư biến chứng nặng – thêm một lần khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh xử trí tình huống khó của đội ngũ y bác sĩ.

Ê- kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tình huống nguy kịch – thách thức đa tầng

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tắc ruột cấp, bụng chướng nhiều, trên nền bệnh lý ung thư phức tạp và thể trạng suy kiệt. Trước nguy cơ diễn tiến nhanh và biến chứng nặng, ê-kíp điều trị đã khẩn trương hội chẩn, đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cao nhất.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Đỗ Minh Trí – Phó Giám đốc Bệnh viện, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp triển khai phẫu thuật với hướng tiếp cận ban đầu là nội soi thăm dò ổ bụng.

Tuy nhiên, trước tình trạng dính ruột phức tạp, quyết định chuyển sang mổ mở đã được đưa ra kịp thời nhằm gỡ dính toàn bộ hệ thống ruột, phục hồi lưu thông tiêu hóa và xử trí triệt để tổn thương.

Đặc biệt, chỉ định mở thông ruột non được thực hiện như một giải pháp tối ưu giúp: Giảm nguy cơ tái tắc ruột; Tạo điều kiện nuôi dưỡng sớm qua đường tiêu hóa; Hỗ trợ phục hồi thể trạng sau phẫu thuật.

Sự phối hợp đa chuyên khoa thành công cứu sống bệnh nhân - Ảnh BVCC

Gây mê hồi sức – “lá chắn” đảm bảo an toàn

Song hành với phẫu thuật, ê-kíp Gây mê hồi sức đã kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình: Chủ động các phương án chống sốc; Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong; Kiểm soát kháng sinh dự phòng nghiêm ngặt

Sau mổ, kỹ thuật giảm đau ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển (PCEA) được áp dụng hiệu quả, giúp người bệnh giảm đau tối ưu, sớm vận động và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng những quyết định chính xác, kịp thời. Người bệnh không chỉ vượt qua giai đoạn nguy kịch mà còn có thêm cơ hội cải thiện chất lượng điều trị.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Nữ CEO Hanagold Ngô Thị Thảo bị bắt tạm giam