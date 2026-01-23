Thanh niên 38 tuổi khổ sở vì rò hậu môn tái phát nhiều lần

Can thiệp vẫn tái phát nhiều lần

Bệnh viện 19-8 vừa xử trí thành công một ca rò hậu môn phức tạp nhờ ứng dụng siêu âm trong mổ. Bệnh nhân T.N.L, 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ kéo dài vùng hậu môn, chảy dịch và tái phát nhiều lần sau các lần can thiệp trước đó. Kết quả MRI ghi nhận nhiều đường rò phức tạp, trong đó có nhánh rò nhỏ và lỗ rò trong rất khó phát hiện bằng thăm khám thông thường.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật rò hậu môn có hỗ trợ siêu âm trong mổ – một kỹ thuật giúp “nhìn thấy” toàn bộ cấu trúc đường rò ngay trong thời điểm phẫu thuật.

Phân tích vai trò của siêu âm trong ca bệnh này, các bác sĩ cho biết: Siêu âm cho phép nhận diện rõ đường rò chính và các nhánh rò phụ; Xác định chính xác lỗ rò trong – yếu tố quyết định việc rò có tái phát hay không; Giúp phẫu thuật viên định hướng đường mở rò an toàn, tránh tổn thương cơ thắt.

Can thiệp rò hậu môn dưới sự hướng dẫn của siêu âm - Ảnh BVCC

Diễn biến trong mổ: Ê-kíp Ngoại khoa phối hợp chặt chẽ với Gây mê hồi sức để đảm bảo thao tác chính xác, giảm sang chấn cho người bệnh. Khi siêu âm làm rõ bản đồ đường rò, phẫu thuật viên tiến hành xử trí triệt để từng nhánh rò, giữ tối đa cấu trúc cơ thắt.

Sau mổ người bệnh giảm đau tốt, vận động nhẹ sớm và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Việc xử lý đúng điểm rò trong là yếu tố quan trọng giúp giảm tối đa nguy cơ tái phát – vấn đề thường gặp ở các ca rò hậu môn phức tạp.

Ca bệnh này cho thấy: Siêu âm trong mổ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là yếu tố quyết định trong nhiều trường hợp rò hậu môn phức tạp; Điều trị rò hậu môn cần được thực hiện tại cơ sở có kinh nghiệm và đầy đủ phương tiện hình ảnh học; Can thiệp đúng lần đầu giúp giảm tái phát, giảm đau đớn và mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Cẩn thận biến chứng ung thư

ThS.BS Trần Thị Kim Ngọc, bệnh viện Medlatec cho biết, rò hậu môn (rò mạch lươn) là căn bệnh khá phổ biến liên quan đến vùng hậu môn - trực tràng khá phổ biến. Dưới góc độ y khoa, rò hậu môn là một tình trạng có đường hầm thông nối bất thường giữa ống hậu môn và da xung quanh hậu môn. Phần lớn tình trạng rò hậu môn đều do các ổ áp xe hậu môn bị biến chứng mà nên.

Áp xe hậu môn nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách rất dễ gây nên tình trạng rò hậu môn. Có thể nói rằng, rò hậu môn và tình trạng áp xe là 2 giai đoạn chính của một bệnh lý. Áp xe là giai đoạn cấp tính và rò hậu môn là giai đoạn mãn tính. Vì thế, để hạn chế tình trạng rò hậu môn xảy ra, cần điều trị kịp thời khi nó còn đang là các ổ áp xe.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Những đối tượng gặp tình trạng này có độ tuổi chủ yếu là 30 - 50 tuổi, đặc biệt đối với những người có vấn đề về hệ tiêu hoá thì nguy cơ này còn cao hơn như: bệnh Crohn, ung thư hậu môn trực tràng, từng phẫu thuật tiền liệt tuyến, cắt trĩ,...

Dựa vào tình trạng và vị trí của lỗ rò, rò hậu môn được phân thành các loại như sau:

Rò hậu môn hoàn toàn: có cả lỗ rò bên trong và bên ngoài hậu môn và chúng được thông với nhau.

Rò hậu môn không hoàn toàn: chỉ có 1 lỗ rò duy nhất ở trên đường rò.

Rò hậu môn phức tạp: đường rò có nhiều lỗ rò ở các vị trí hiểm hóc.

Rò hậu môn đơn giản: đường rò ít lỗ rò và đều nằm ở vị trí ít ngóc ngách.

Rò hậu môn trong cơ thắt: do áp xe ở vùng da gần hậu môn hình thành, dễ điều trị và khả năng tái phát thấp.

Rò hậu môn ngoài cơ thắt: do áp xe vùng chậu hông trực tràng hình thành.

Khi gặp phải tình trạng rò hậu môn, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng sau:

Đau và sưng quanh hậu môn, đau khi đại tiện, chảy máu hậu môn, kích ứng da xung quanh hậu môn do dịch bị rò ra ngoài. Ngoài ra, có thể thấy tiết dịch lẫn máu, mủ và có mùi hôi từ một lỗ quanh hậu môn. Khi dịch trong lỗ rò chảy ra thì cơn đau có thể giảm dần. Đây là dấu hiệu rõ rệt giúp nhận biết rò hậu môn.

Ngứa ngáy, đau rát ở vùng hậu môn: rò hậu môn là do sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại gây nên hiện tượng nhiễm trùng. Hiện tượng gây ra nhiều cảm giác khó chịu cho người bệnh như: ngứa ngáy, đau rát, sưng viêm,... Tuy nhiên, khi bị ngứa bạn không nên gãi, điều này sẽ kích thích khả năng lây lan của các lỗ rò, ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều trị và phục hồi bệnh.

Sốt cao: không phải lúc nào tình trạng này cũng gây ra sốt. Chỉ khi bệnh tiến triển xấu, hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm, không còn đủ để chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn sẽ gây nên tình trạng sốt cao. Ngoài ra, người bệnh còn có cảm giác đau đầu, mệt mỏi toàn thân.

Rò hậu môn là bệnh lý lành tính. Tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây viêm nhiễm nặng xung quanh hậu môn và ảnh hưởng tâm lý người mắc.

Gây ra hiện tượng nhiễm trùng: rò hậu môn thường gây cho người bệnh nhiều khó chịu và đau đớn: ngứa ngáy, đau rát, lở loét,... Ngoài ra, bệnh còn làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến các vi khuẩn có hại dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Số lượng các lỗ rò và đường rò tăng lên: sau một thời gian bị bệnh, các lỗ rò sẽ lây lan ra các khu vực xung quanh và hình thành nên các đường rò mới. Điều này sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh cũng như khó khăn trong sinh hoạt cũng như công việc.

Ung thư trực tràng: nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, rò hậu môn có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư trực tràng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.