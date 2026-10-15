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Xã hội

Hành khách xe giường nằm một phen hãi hùng vì TNGT liên hoàn

Chiếc xe giường nằm chở 20 người bất ngờ tông vào đuôi xe tải, đẩy phương tiện này va chạm liên tiếp với 3 xe khác khiến hành khách một phen hoảng loạn.

Vũ Sơn

Sự cố tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn xảy ra chiều ngày 15/10 ra trên quốc lộ 1 (QL1), đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức, thuộc phường Tam Bình, TP HCM.

Thời điểm trên, tài xế Tạ Minh Sơn (39 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm chạy tuyến Sóc Trăng - Dĩ An, chở theo 20 hành khách, lưu thông theo hướng từ An Sương về Suối Tiên.

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Chiếc xe giường nằm chở hàng chục người gây tai nạn liên hoàn trên QL1 (TP HCM).

Khi đến trước khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, xe khách bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến xe tải bị đẩy về phía trước, tiếp tục tông vào một ô tô 7 chỗ và hai xe tải khác, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, kính chắn gió phía trước xe khách bị vỡ, nhiều hành khách trên xe hoảng hốt. Ô tô 7 chỗ bị kẹp giữa hai xe tải, phần đầu và đuôi hư hỏng nặng. Các phương tiện còn lại cũng bị móp méo sau cú va chạm.

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Các phương tiện liên quan hư hỏng nặng tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào buổi chiều khiến giao thông qua khu vực chợ đầu mối Thủ Đức ùn tắc cục bộ khoảng 30 phút. Công an phường Tam Bình phối hợp với lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng và xử lý vụ việc.

Sau đó, các phương tiện gặp nạn được di dời khỏi hiện trường để giải tỏa giao thông, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Video camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn liên hoàn
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