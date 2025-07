Hàng vạn du khách về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Như lời hẹn ước, cứ đến dịp ngày hội thống nhất non sông, du khách khắp mọi miền đất nước lại tìm về địa chỉ đỏ - Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc