Thí sinh lớp 10 THPT Hà Nội có thể tra cứu các Điểm thi trên iHanoi

Tiện ích mới trên iHanoi hỗ trợ xác định vị trí điểm thi, khảo sát lộ trình và giảm thiểu stress chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng tới gần.

Nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội đã triển khai tích hợp tiện ích tra cứu bản đồ số các Điểm thi trên ứng dụng iHanoi. Tiện ích giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh cuối cấp THCS. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, chuẩn bị tâm lý và các giấy tờ cần thiết, việc nắm rõ địa điểm thi cũng là yếu tố quan trọng giúp thí sinh chủ động trong ngày thi, tránh nhầm lẫn địa điểm hoặc đến muộn giờ.

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của học sinh và phụ huynh, Hà Nội đã đưa vào sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trên ứng dụng iHanoi . Đây là công cụ hỗ trợ thiết thực, ứng dụng công nghệ bản đồ số để hiển thị trực quan vị trí các điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh giao diện trang chủ ứng dụng iHanoi, trong đó có tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT.Nguồn hanoi.edu.vn

Ngay tại giao diện trang chủ của ứng dụng iHanoi, người dùng có thể tìm thấy mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trong nhóm tiện ích mới ra mắt. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ mở bản đồ số với các biểu tượng định vị thể hiện vị trí các điểm thi. Giao diện bản đồ được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với cả học sinh và phụ huynh.

Một trong những ưu điểm nổi bật của tiện ích là khả năng tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc điểm thi. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng. Ví dụ, khi tìm kiếm “THPT Minh Khai”, ứng dụng hiển thị kết quả “153 - THPT Minh Khai” kèm địa chỉ Thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Bản đồ số hiển thị trực quan các điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.Nguồn hanoi.edu.vn

Không chỉ hiển thị vị trí trên bản đồ, iHanoi còn cung cấp thông tin chi tiết về từng điểm thi, bao gồm tên trường tuyển sinh, mã đơn vị tuyển sinh, mã điểm thi và số phòng thi. Với điểm thi 153 - THPT Minh Khai, hệ thống thể hiện rõ các thông tin như: trường tuyển sinh THPT Minh Khai, mã đơn vị tuyển sinh 2102, mã điểm thi 153 và số phòng thi 26.

Thông qua tiện ích này, học sinh và phụ huynh có thể chủ động xác định vị trí điểm thi, khảo sát đường đi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp. Đây là việc làm cần thiết, nhất là đối với những thí sinh dự thi tại các địa điểm chưa quen thuộc hoặc cách xa nơi cư trú.

Việc đưa bản đồ số các điểm thi vào lớp 10 THPT lên ứng dụng iHanoi góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, giảm áp lực tra cứu cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, người dân có thể sử dụng một nền tảng thống nhất, thuận tiện và dễ thao tác ngay trên điện thoại thông minh.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, học sinh và phụ huynh nên chủ động truy cập ứng dụng iHanoi, sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” để kiểm tra thông tin Điểm thi, ghi nhớ địa chỉ, khảo sát lộ trình và chuẩn bị đầy đủ trước ngày thi. Sự chủ động trong công tác chuẩn bị sẽ giúp thí sinh yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.