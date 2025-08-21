Hà Nội

Xã hội

Hàng nghìn người dân xem nghi thức bắn 21 phát đại bác tại sân Mỹ Đình

Tối 21/8, hàng nghìn người dân và du khách phấn khích xem buổi luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo Lê Khánh/Đại đoàn kết
Theo ghi nhận của PV, khoảng 20 giờ 8 phút ngày 21/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ thực hiện Tổng luyện lần 1 bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngay từ 19 giờ 30 phút, hàng nghìn người dân cùng trang phục cờ đỏ sao vàng đến xem.

Mỗi khẩu pháo 105 mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành.

Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Nghi lễ bắn 21 phát pháo lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Người dân phấn khởi khi xem nghi thức bắn 21 phát đại bác.

Các chiến sĩ nghiêm trang thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác.

Người dân chăm chú xem nghi thức bắn 21 phát đại bác.

Đại đoàn kết
