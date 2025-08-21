Hà Nội

Xã hội

Không khí trước giờ hợp luyện A80 trên phố Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo

Chiều 21/8, người dân Hà Nội tập trung dõi theo hoạt động chuẩn bị cho buổi diễu binh hợp luyện A80 sẽ diễn ra lúc 20h tối cùng ngày.

Bảo Giang
kto-tl_1-2.jpg
Chiều 21/8, vào lúc 17h10, ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, trên tuyến phố Nguyễn Thái Học và Hàng Cháo (Hà Nội), người dân đã sớm có mặt, dõi theo hoạt động chuẩn bị cho buổi diễu binh hợp luyện A80 sẽ bắt đầu lúc 20h. Không khí tại khu vực trở nên nhộn nhịp với sắc màu của phố phường, dòng người hiếu kỳ, những ánh mắt chờ đợi và cả sự háo hức trước giờ G.
kto-tl_1-4.jpg
Buổi chiều muộn Hà Nội, người dân tập trung đông kín bên đường, khung cảnh vừa bình dị, vừa căng đầy sự chờ đợi. Những hình ảnh sau đây ghi lại khoảnh khắc người dân Thủ đô hòa mình cùng nhịp chuẩn bị của các lực lượng, thể hiện tinh thần quan tâm và niềm tin dành cho sự kiện sắp diễn ra.
kto-tl_1-5.jpg
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên vỉa hè, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng trao đổi với người xung quanh.
kto-tl_1-8.jpg
Các gia đình mang theo máy ảnh, điện thoại để lưu lại khoảnh khắc hiếm có.
kto-tl_1-10.jpg
Những góc phố chen chúc người, từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả cùng chờ đợi.
kto-tl_1-11.jpg
Một nhóm các chị em, thanh niên tranh thủ đứng gần hàng rào bảo vệ, cổ vũ bằng những tràng vỗ tay.
kto-tl_1-15.jpg
Những góc phố đông kín người.
kto-tl_1-16.jpg
Không khí trước giờ G.
kto-tl_1-19.jpg
Dòng phương tiện trên phố Hàng Cháo chậm lại, nhường chỗ cho khu vực hợp luyện.
kto-tl_1-21.jpg
Tất cả cùng háo hức chờ đợi.
kto-tl_1-23.jpg
Trẻ nhỏ ngồi lên vai mẹ, vẫy tay về phía đường tập kết.
kto-tl_1-29.jpg
Khoảng khắc người cựu chiến binh không tả nỗi sự xúc động.
kto-tl_1-30.jpg
Các gia đình tranh thủ chụp ảnh selfie trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng.
kto-tl_1-31.jpg
Không khí trước giờ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh tràn đầy sự háo hức.
