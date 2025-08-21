Ham rẻ mua sạc dự phòng 63.000 đồng, lợi bất cập hại

“Ban đầu cắm vào thấy vẫn sạc được, nhưng chỉ sau vài lần dùng, pin chai hẳn, sạc rất lâu mà điện thoại không đầy. Cục sạc thì nóng ran, cầm trên tay thấy sợ, dung lượng thực tế chắc chỉ bằng 1/10 so với quảng cáo”, anh Quang Minh (Hà Nội) chia sẻ sau khi mua một chiếc sạc dự phòng giá 63.000 đồng trên mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao, sạc dự phòng đã trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thường xuyên di chuyển. Trên thị trường hiện nay, bên cạnh sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu uy tín, hàng loạt mẫu sạc giá rẻ bất ngờ cũng xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, thu hút sự quan tâm của không ít người tiêu dùng.

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, sạc dự phòng đến từ các thương hiệu như Anker, Xiaomi, Energizer, Samsung… có giá bán phổ biến từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy dung lượng và tính năng. Tuy nhiên, trên nhiều gian hàng online lại tràn ngập sản phẩm được quảng cáo dung lượng “khủng” 20.000 – 30.000 mAh nhưng giá chỉ 50.000 – 70.000 đồng, khiến khách hàng không khỏi hoang mang về chất lượng thực sự.

Chị Lan Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, vì tò mò nên đã đặt mua một chiếc sạc dự phòng 63.000 đồng. “Lúc nhận hàng, cục sạc rất nhẹ, vỏ nhựa mỏng. Cắm sạc thử thì điện thoại đầy pin chậm, dùng được vài hôm thì phồng rộp, nóng bất thường nên tôi không dám dùng nữa”, chị nói.

Theo anh Tuấn Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử chính hãng tại Hà Nội, để sản xuất một viên pin dự phòng đạt dung lượng thực 10.000 mAh trở lên, chi phí linh kiện và mạch bảo vệ đã không dưới 150.000 đồng. “Những loại chỉ vài chục nghìn đồng gần như không đạt bất kỳ tiêu chuẩn nào về điện và cơ khí. Nếu sử dụng lâu dài, nguy cơ chập cháy, thậm chí nổ pin là rất cao”, anh Minh cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến nghị, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ khi chọn mua sạc dự phòng. Không nên ham rẻ mà chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc, bởi ngoài việc nhanh hỏng, chi phí thay mới nhiều lần còn tốn kém hơn so với việc đầu tư ban đầu vào một sản phẩm uy tín, có bảo hành đầy đủ.