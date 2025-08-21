Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kiến thức cần biết

Ham rẻ mua sạc dự phòng 63.000 đồng, lợi bất cập hại

Sạc dự phòng giá rẻ tràn lan trên mạng, quảng cáo dung lượng khủng nhưng thực tế nhanh chai, nóng ran, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, người dùng cần cẩn trọng.

Giang Thu

“Ban đầu cắm vào thấy vẫn sạc được, nhưng chỉ sau vài lần dùng, pin chai hẳn, sạc rất lâu mà điện thoại không đầy. Cục sạc thì nóng ran, cầm trên tay thấy sợ, dung lượng thực tế chắc chỉ bằng 1/10 so với quảng cáo”, anh Quang Minh (Hà Nội) chia sẻ sau khi mua một chiếc sạc dự phòng giá 63.000 đồng trên mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao, sạc dự phòng đã trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thường xuyên di chuyển. Trên thị trường hiện nay, bên cạnh sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu uy tín, hàng loạt mẫu sạc giá rẻ bất ngờ cũng xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, thu hút sự quan tâm của không ít người tiêu dùng.

sackoday.jpg

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, sạc dự phòng đến từ các thương hiệu như Anker, Xiaomi, Energizer, Samsung… có giá bán phổ biến từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy dung lượng và tính năng. Tuy nhiên, trên nhiều gian hàng online lại tràn ngập sản phẩm được quảng cáo dung lượng “khủng” 20.000 – 30.000 mAh nhưng giá chỉ 50.000 – 70.000 đồng, khiến khách hàng không khỏi hoang mang về chất lượng thực sự.

Chị Lan Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, vì tò mò nên đã đặt mua một chiếc sạc dự phòng 63.000 đồng. “Lúc nhận hàng, cục sạc rất nhẹ, vỏ nhựa mỏng. Cắm sạc thử thì điện thoại đầy pin chậm, dùng được vài hôm thì phồng rộp, nóng bất thường nên tôi không dám dùng nữa”, chị nói.

Theo anh Tuấn Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử chính hãng tại Hà Nội, để sản xuất một viên pin dự phòng đạt dung lượng thực 10.000 mAh trở lên, chi phí linh kiện và mạch bảo vệ đã không dưới 150.000 đồng. “Những loại chỉ vài chục nghìn đồng gần như không đạt bất kỳ tiêu chuẩn nào về điện và cơ khí. Nếu sử dụng lâu dài, nguy cơ chập cháy, thậm chí nổ pin là rất cao”, anh Minh cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến nghị, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ khi chọn mua sạc dự phòng. Không nên ham rẻ mà chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc, bởi ngoài việc nhanh hỏng, chi phí thay mới nhiều lần còn tốn kém hơn so với việc đầu tư ban đầu vào một sản phẩm uy tín, có bảo hành đầy đủ.

#sạc dự phòng giá rẻ #dung lượng sạc thực tế #nguy cơ chập cháy pin #thương hiệu sạc dự phòng uy tín #đánh giá sạc dự phòng anker #sạc dự phòng Xiaomi

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Máy sấy tóc ion giá 63.000 đồng: Rẻ có đáng mua?

Máy sấy tóc mini “ion âm” siêu rẻ tràn lan mạng, giá chỉ vài chục nghìn nhưng tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, bỏng nhiệt do chất lượng kém, sai công năng.

Với mức giá chỉ bằng một bữa ăn trưa, nhiều mẫu máy sấy tóc mini tích hợp “công nghệ ion âm” đang được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử. Theo quảng cáo, những chiếc máy này có khả năng “giữ ẩm, làm mượt tóc, sấy nhanh mà không làm khô xơ”, “nhỏ gọn tiện lợi như salon tại nhà”. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến không ít người phải… tắt vội.

Trên mạng, sản phẩm này xuất hiện dày đặc với ảnh chụp bắt mắt, mô tả “có cảm biến nhiệt độ, bảo vệ tóc bằng ion âm, vỏ chống nóng”, nhưng mức giá lại gây choáng: chỉ từ 59.000 đến 70.000 đồng.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Robot hút bụi lau nhà giá 123.000 đồng: Rẻ bất ngờ nhưng... “chạy cho vui”

Chỉ 123.000 đồng, robot hút bụi mini được quảng cáo "quét – hút – lau cùng lúc" gây tò mò, nhưng trải nghiệm thực tế lại khiến người dùng thất vọng.

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này xuất hiện tràn lan với hình ảnh bắt mắt, mô tả công nghệ hiện đại không kém gì các dòng robot hút bụi cao cấp. Nhiều gian hàng khẳng định thiết bị có khả năng điều hướng thông minh, lực hút mạnh, thời lượng pin dài, thậm chí còn “tự tránh chướng ngại vật” và “lau sàn không để lại vệt”.

Chính mức giá rẻ giật mình cùng những lời quảng cáo hoa mỹ đã khiến nhiều người dùng tò mò đặt mua. “Tôi thấy bạn bè chia sẻ mua thử, nghĩ giá bằng một bữa ăn trưa mà nhà lại có trẻ nhỏ nên cũng mua về dùng. Nhưng thực tế thì không như mong đợi”, chị Trần Thu Hương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Xem chi tiết

Số hóa

Máy chiếu mini giá rẻ, chọn sao cho chất?

Để có trải nghiệm nội dung màn ảnh rộng giờ đây bạn có thể sở hữu một chiếc máy chiếu mini giá rẻ chỉ với vài triệu đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí.

Trong những năm gần đây, máy chiếu mini di động ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt với giới trẻ, các gia đình nhỏ, hoặc những ai có nhu cầu giáo dục, kinh doanh nhỏ và cả những người yêu thích du lịch, dã ngoại.

Khác với các mẫu máy chiếu truyền thống cồng kềnh, đòi hỏi không gian và hệ thống chuyên nghiệp, dòng mini projector giá rẻ hướng tới trải nghiệm tiện lợi, cá nhân hóa và linh hoạt hơn nhiều. Trong đó phải kể tới một số dòng sản phẩm đang được khách hàng lựa chọn nhiều, như: Wanbo Davinci 1 Pro, Beecube X2 Max Gen 5 Full HD, Eroc Max Full HD, Xiaomi Smart Projector L1…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.