Hai xe máy tông nhau, 2 người thương vong ở Khánh Hoà

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hoà) khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 02/11, thông tin từ Trạm CSGT Ninh Hoà, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ tai nạn trên tỉnh lộ ĐT651, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 02/11, xe mô tô phân khối lớn mang biển số TP HCM do nam thanh niên cầm lái (chưa xác định danh tính) chạy trên đường ĐT651. Khi đến Km12+00 đoạn qua thuộc thôn Vĩnh Yên, (xã Đại Lãnh) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên đi mô tô phân khối lớn tử vong tại chỗ, còn người đi xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy gãy nát sau va chạm, thi thể người tử vong biến dạng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

