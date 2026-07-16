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Hai tuyến đường được dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc

Sống xanh

Hai tuyến đường được dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc

Hà Nội đang nghiên cứu, tổ chức lại giao thông trên hai trục Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ.

Trường Hân
Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên hai tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương theo hướng xén một phần dải phân cách giữa để bố trí làn đường đảo chiều nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các trục giao thông trọng yếu.
Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên hai tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương theo hướng xén một phần dải phân cách giữa để bố trí làn đường đảo chiều nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các trục giao thông trọng yếu.
Theo ghi nhận thực tế, đường Nguyễn Chí Thanh nhiều năm qua thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm, chỉ theo một bên lưu thông. Lượng xe tăng nhanh khiến dòng phương tiện di chuyển chậm, nhất là vào giờ hành chính và tan tầm.
Theo ghi nhận thực tế, đường Nguyễn Chí Thanh nhiều năm qua thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm, chỉ theo một bên lưu thông. Lượng xe tăng nhanh khiến dòng phương tiện di chuyển chậm, nhất là vào giờ hành chính và tan tầm.
Với chiều dài khoảng 1,8 km với 10 làn xe, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh kết nối nhiều nút giao quan trọng của Hà Nội với phường Đống Đa, Ba Đình và Cầu Giấy.
Với chiều dài khoảng 1,8 km với 10 làn xe, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh kết nối nhiều nút giao quan trọng của Hà Nội với phường Đống Đa, Ba Đình và Cầu Giấy.
Đáng chú ý, tuyến đường này từng được điều chỉnh dải phân cách vào năm 2018 để mở rộng không gian lưu thông. Sau lần cải tạo đó, phần dải phân cách giữa còn lại rộng hơn 4m, được trồng nhiều cây xanh, vừa tạo cảnh quan vừa tách dòng phương tiện hai chiều.
Đáng chú ý, tuyến đường này từng được điều chỉnh dải phân cách vào năm 2018 để mở rộng không gian lưu thông. Sau lần cải tạo đó, phần dải phân cách giữa còn lại rộng hơn 4m, được trồng nhiều cây xanh, vừa tạo cảnh quan vừa tách dòng phương tiện hai chiều.
Trục Lê Văn Lương – Tố Hữu cũng là một trong những tuyến hướng tâm quan trọng của Hà Nội, với quy mô nhiều tầng giao thông, tập trung dày đặc các khu đô thị, tòa nhà văn phòng và chung cư cao tầng.
Trục Lê Văn Lương – Tố Hữu cũng là một trong những tuyến hướng tâm quan trọng của Hà Nội, với quy mô nhiều tầng giao thông, tập trung dày đặc các khu đô thị, tòa nhà văn phòng và chung cư cao tầng.
Không chỉ Nguyễn Chí Thanh, tuyến Lê Văn Lương cũng đang đối mặt với bài toán tương tự.
Không chỉ Nguyễn Chí Thanh, tuyến Lê Văn Lương cũng đang đối mặt với bài toán tương tự.
Đường Lê Văn Lương dài khoảng 2km, mỗi chiều hiện bố trí ba làn xe, gồm hai làn hỗn hợp dành cho ô tô và xe máy cùng một làn ưu tiên dành riêng cho tuyến xe buýt nhanh BRT.
Đường Lê Văn Lương dài khoảng 2km, mỗi chiều hiện bố trí ba làn xe, gồm hai làn hỗn hợp dành cho ô tô và xe máy cùng một làn ưu tiên dành riêng cho tuyến xe buýt nhanh BRT.
Mặc dù vậy, trong những thời điểm giao thông đông đúc, không ít xe máy vẫn đi vào làn BRT để rút ngắn thời gian di chuyển. Điều này khiến việc tổ chức giao thông trên tuyến trở nên phức tạp hơn, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến buýt nhanh.
Mặc dù vậy, trong những thời điểm giao thông đông đúc, không ít xe máy vẫn đi vào làn BRT để rút ngắn thời gian di chuyển. Điều này khiến việc tổ chức giao thông trên tuyến trở nên phức tạp hơn, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến buýt nhanh.
Theo phương án đang được nghiên cứu, vào giờ cao điểm buổi sáng, số làn xe sẽ được ưu tiên tăng thêm cho hướng từ ngoại thành vào trung tâm. Đến giờ cao điểm buổi chiều, cách tổ chức sẽ đảo ngược để phục vụ dòng phương tiện từ trung tâm đi ra các khu vực ngoại thành.
Theo phương án đang được nghiên cứu, vào giờ cao điểm buổi sáng, số làn xe sẽ được ưu tiên tăng thêm cho hướng từ ngoại thành vào trung tâm. Đến giờ cao điểm buổi chiều, cách tổ chức sẽ đảo ngược để phục vụ dòng phương tiện từ trung tâm đi ra các khu vực ngoại thành.
Mô hình phân luồng theo thời gian này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với giải pháp đang triển khai trên đường Cộng Hòa (TP.HCM), nơi bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực sau khi áp dụng.
Mô hình phân luồng theo thời gian này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với giải pháp đang triển khai trên đường Cộng Hòa (TP.HCM), nơi bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực sau khi áp dụng.
Nếu được triển khai hiệu quả, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để điều tiết lưu lượng phương tiện theo nhu cầu thực tế được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc trên các tuyến cửa ngõ của Hà Nội, đồng thời tận dụng tốt hơn năng lực của hệ thống hạ tầng hiện có thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hạn chế phương tiện.
Nếu được triển khai hiệu quả, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để điều tiết lưu lượng phương tiện theo nhu cầu thực tế được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc trên các tuyến cửa ngõ của Hà Nội, đồng thời tận dụng tốt hơn năng lực của hệ thống hạ tầng hiện có thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hạn chế phương tiện.
Mời quý độc giả xem thêm video:
﻿TP. Hồ Chí Minh thí điểm đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa để giảm ùn tắc giờ cao điểm | VTV24
Trường Hân
#giao thông Hà Nội #phân luồng đảo chiều #ùn tắc #Nguyễn Chí Thanh #Lê Văn Lương #giảm ùn tắc

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