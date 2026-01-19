Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Bệnh nhân nam (66 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội. Qua thăm khám, đánh giá các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Trong quá trình chụp mạch vành để khảo sát, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu rất nhanh: có tổn thương nặng cả 3 thân động mạch vành, hẹp nặng tắc hoàn toàn LAD III. Dẫn đến sốc tim nguy kịch ngay trên bàn can thiệp.

Bệnh nhân được thiết lập hệ thống VA-ECMO - Ảnh BVCC

Trước tình thế hiểm nghèo đó, ngay lập tức người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa giữa bác sĩ Hồi sức và Tim mạch quyết định sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa Hồi sức tích cực để thiết lập hệ thống VA-ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn).

Sau khi có sự hỗ trợ của "trái tim nhân tạo" ngoài cơ thể, bệnh nhân tiếp tục được can thiệp đặt stent động mạch vành để giải quyết nguyên nhân.

Bệnh nhân sau kết thúc ECMO tập phục hồi chức năng - Ảnh BVCC

Hybrid ECMO: Bước ngoặt kỹ thuật trong tình huống hiểm nghèo

Tuy nhiên, thách thức chưa dừng lại. Sau can thiệp, bệnh nhân tình trạng sốc tim lại vẫn tiến triển nặng hơn, tăng liều các thuốc vận mạch, cùng với đó là tình trạng thiếu nghiêm trọng lưu lượng máu đường ra (mặc dù đã tối ưu dịch, vị trí canuyl đã đúng vị trí) dẫn đến cung lượng tim qua máy ECMO thiếu trầm trọng.

Đứng trước bài toán khó về mặt huyết động và kỹ thuật, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực đã quyết định nâng cấp VA-ECMO lên cấu hình Hybrid ECMO với việc thiết lập thêm một đường lấy máu ra (VVA-ECMO).

Đây là kỹ thuật "lai ghép" hiện đại, sử dụng thêm đường ra, với thiết lập thêm một đường lấy máu ra qua việc đặt thêm một Canuyl vào tĩnh mạch chủ trên. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tính toán cực kỳ chính xác về lưu lượng máu ra. Qua đó đảm bảo được cung lượng tim qua máy ECMO.

Sau 9 ngày duy trì hệ thống ECMO với sự theo dõi sát sao 24/7, tình trạng tim mạch và hô hấp của bệnh nhân cải thiện dần. Bệnh nhân đã được kết thúc ECMO thành công và ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và tập thể y bác sĩ.

Thăm khám cho bệnh nhân sau thời gian ECMO nguy kịch - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSCKII Hà Mạnh Hùng trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, sự thành công của ca lâm sàng này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả quá trình làm việc, học tập tích cực, cũng như luôn chủ động trong triển khai kỹ thuật mới. Cũng như được sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia về ECMO nói riêng và Hồi sức tích cực nói chung của Bệnh viện Bạch Mai.

Tự chủ kỹ thuật can thiệp mạch máu: Các bác sĩ Hồi sức đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật Seldinger đặt Cannula dưới hướng dẫn của siêu âm tại giường, giúp triển khai nhanh chóng ngay trong các tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Đa dạng hóa phương thức điều trị: Không chỉ dừng lại ở các cấu hình kinh điển (VV, VA), bệnh viện đã làm chủ các kỹ thuật khó như Hybrid ECMO (V-AV, VV-A) để cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân.

Mạng lưới ECMO di động (Mobile ECMO): Bệnh viện là đơn vị tuyến tỉnh tiên phong thực hiện thành công các chuyến vận chuyển bệnh nhân đang chạy ECMO lên tuyến Trung ương an toàn tuyệt đối trong khi chờ ghép tim.

Bệnh nhân chuẩn bị được ra viện, trở về cuộc sống thường nhật - Ảnh BVCC