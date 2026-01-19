Bệnh nhân 29 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim qua điện tim trước nội soi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ.

Bệnh nhân là N.T.H (29 tuổi) trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, đến viện nội soi dạ dày để kiểm tra sức khỏe. Thực hiện điện tim trước nội soi, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Qua thăm khám kết hợp các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước vách, nguy cơ cao dẫn đến rối loạn nhịp tim, sốc tim, ngừng tim gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển phòng can thiệp chụp mạch vành kiểm tra. Kết quả chụp cho thấy động mạch liên thất trước - một trong những nhánh mạch vành quan trọng nuôi dưỡng cơ tim, bị tổn thương nặng, hẹp khít 99%. Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch thực hiện can thiệp đặt stent nhằm tái thông máu nuôi tim, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân H. hồi phục nhanh, không đau tức ngực, các chỉ số tim mạch dần ổn định.

Hình ảnh hẹp tắc động mạch liên thất trước của bệnh nhân H. được can thiệp tái thông. Ảnh BV

Chia sẻ về trường hợp này, TTƯT.BsCKII Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từ trước đến nay mà khoa tiếp nhận điều trị. Điều đáng lưu ý là bệnh nhân có triệu chứng rất nghèo nàn, chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ. Nếu không thực hiện điện tim trước nội soi dạ dày, nguy cơ bỏ sót nhồi máu cơ tim là rất lớn, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. May mắn người bệnh đã được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”.

﻿ TTƯT.BsCKII Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh BV

Bệnh mạch vành không còn là căn bệnh của người cao tuổi, mà đang ngày càng trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn với nhiều người trẻ.

Theo BS.CKII Trần Quang Định, nhồi máu cơ tim trước đây thường phát hiện ở người cao tuổi, đặc biệt ở nhóm trên 50–60 tuổi, có các bệnh nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... Tuy nhiên, những năm gần đây, số người trẻ mắc bệnh mạch vành ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại thiếu lành mạnh như ít vận động, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn nhiều chất béo, sử dụng thuốc lá, rượu bia và thói quen sinh hoạt không khoa học. Sự tích tụ mảng xơ vữa động mạch hoặc huyết khối đột ngột trong động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, cộng với việc người trẻ chủ quan, chậm trễ chẩn đoán khiến bệnh trở nên nguy hiểm, có thể gây tử vong.

Trường hợp bệnh nhân H. có thói quen ít vận động, một yếu tố nguy cơ âm thầm nhưng rất phổ biến ở người trẻ hiện nay. Khi các yếu tố nguy cơ tích tụ, bệnh mạch vành có thể tiến triển âm thầm và chỉ bộc lộ khi đã xảy ra biến cố tim mạch nguy hiểm.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người trẻ tuổi, không nên chủ quan trước các biểu hiện đau tức ngực, khó chịu vùng ngực hoặc thượng vị, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về tim mạch để được thăm khám kịp thời. Bên cạnh đó, việc thực hiện điện tim sàng lọc trước các thủ thuật như nội soi dạ dày là hết sức cần thiết, góp phần phát hiện sớm những rối loạn tim mạch tiềm ẩn, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, phòng bệnh luôn là giải pháp quan trọng và bền vững nhất. Mỗi người cần chủ động thay đổi lối sống, tránh xa thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.