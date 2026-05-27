Xã, phường XHCN phải là hình mẫu về hạ tầng đô thị, đời sống nhân dân

Chiều 26/5, - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư - chủ trì hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm các trung gian hành chính

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng 4 chuyên đề của đợt kiểm tra lần này đều là những vấn đề rất mới, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Yêu cầu đổi mới là rất lớn, áp lực triển khai rất cao, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển, vì vậy phải có tư duy mới, cách làm mới.

Đề cập việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cho rằng, qua giám sát cho thấy thành phố đã rất nỗ lực, bước đầu đạt được kết quả khá rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức thật rõ mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà là xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số, giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm các trung gian hành chính, giảm hội họp hình thức. Thành phố phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, giám sát, như: Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn thừa, thiếu cục bộ; năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa thật nhịp nhàng; hệ thống cơ sở dữ liệu, trang thiết bị cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ...

Tập trung xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2026-2030 từ 11%/năm trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, qua giám sát cho thấy, mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu tích cực, nhưng nhiều động lực tăng trưởng mới của thành phố còn phát triển chưa tương xứng, như: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng; khu vực tư nhân và đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng; xuất khẩu còn chịu tác động mạnh từ những biến động quốc tế; một số ngành công nghiệp chủ lực đang gặp khó khăn...

lưu ý, thành phố phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn này, nhấn mạnh, Thủ đô không chỉ làm tốt vai trò dẫn đầu mà phải là nơi để đổi mới sáng tạo, thử nghiệm những chính sách mới. Thành phố phải tập trung mạnh hơn vào cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ nhanh những dự án tồn đọng; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động.

Cùng với đó, thành phố cần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân; kiểm đếm, đánh giá lại các nguồn lực phát triển Thủ đô; thực hiện tốt việc bồi thường giải phóng mặt bằng, gắn với làm tốt công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu thành phố tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu; qua đó phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời kết nối giao thương, thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với phát triển kinh tế, thành phố phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Song song với việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị lớn, phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê và có chế độ chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để bảo đảm thực sự là hình mẫu về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội, đời sống nhân dân... Từ đó nhân rộng mô hình ở những địa phương có đủ điều kiện, đủ tiêu chí.

Phải dám thí điểm, dám chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Về triển khai Nghị quyết số 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt chiến lược. Qua giám sát cho thấy, Hà Nội đã triển khai khá nhiều nội dung quan trọng, bước đầu hình thành hệ sinh thái số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng điều hành số, triển khai trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, dữ liệu dùng chung, thúc đẩy số hóa quản trị và dịch vụ công…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57 là chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là chuyển đổi về tư duy phát triển, mô hình quản trị và năng lực cạnh tranh và chất lượng của nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, muốn vậy phải thực sự có tư duy đổi mới, phải dám thí điểm, dám chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 57 thành các chương trình kế hoạch cụ thể, với mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính trong tăng trưởng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Về công tác đánh giá cán bộ, cho rằng, thành phố cần nhận thức sâu sắc yêu cầu đổi mới công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ gắn với bố trí, sử dụng, đào tạo, quy hoạch và sàng lọc cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực chất, cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm và hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc làm tốt phải được ghi nhận, trọng dụng; làm không đạt yêu cầu phải kịp thời điều chỉnh, thay thế cho phù hợp. Không thể đặt ra yêu cầu phát triển rất cao nhưng lại bằng lòng với đội ngũ cán bộ thiếu khát vọng, thiếu tinh thần đổi mới, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm, hằng quý, và chủ trương mới đây về việc thành lập các tổ nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu chính sách, Thành ủy Hà Nội cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với các đặc điểm tình hình địa bàn Thủ đô. Qua đó góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác đánh giá, xếp loại, bố trí và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới phát triển Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện ngay 4 nhiệm vụ.

Trước hết là phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ kết luận kiến nghị của Đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Thứ hai là tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị của thành phố về 4 chuyên đề nêu trên, tránh tình trạng cấp thành phố thì nhận thức rất rõ nhưng xuống dưới triển khai còn hình thức, máy móc.

Thứ ba là khẩn trương sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

Thứ tư là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.