Hải Phòng - Mặt trận đổi mới hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 chiều 26/9, ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng trình bày tham luận “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

Mái nhà chung đoàn kết, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng luôn giữ vững vai trò là trung tâm liên minh chính trị, là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cụ thể, Mặt trận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng, nâng cao chất lượng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả. Một số phong trào, cuộc vận động đã trở thành thương hiệu, gắn với hình ảnh của MTTQ thành phố như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” …

Trước ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực vào cuộc, nổi bật như: trong đợt dịch Covid-19, các cấp Mặt trận đã huy động hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch thể hiện rõ tinh thần “Hải Phòng vì cả nước, cả nước vì Hải Phòng”.

Khi cơn bão số 3, năm 2024 đổ bộ, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã huy động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân xây, sửa nhà, khắc phục hậu quả bão, khôi phục sản xuất…Với sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết đã được phát huy cao độ, góp phần quan trọng, tạo nên kỳ tích, giữ vững tốc độ phát triển kinh tế của thành phố ở mức 2 con số trong 10 năm liên tục.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng rõ nét, bài bản, đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, tổ chức hàng ngàn cuộc giám sát. Qua giám sát đã kiến nghị nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền cùng cấp kịp thời sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác đoàn kết quốc tế, đối ngoại Nhân dân được chú trọng, phối hợp tổchức tốt các hoạt động vì hòa bình nhân các sự kiện quốc tế; vận động kiều bào tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng tổ chức, tập hợp thành viên ngày càng được củng cố, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận từng bước được triển khai đồng bộ.

Đề xuất cơ chế hữu hiệu để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng

Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố Hải Phòng sau sáp nhập có quy mô dân số đứng thứ 4 cả nước; là siêu đô thị đứng thứ 3 cả nước cả về quy mô nền kinh tế và thu ngân sách, hội tụ đủ các yếu tố, tiềm năng và lợi thế phát triển, đáp ứng các tiêu chí đô thị hạng đặc biệt. Cùng với đó, lực lượng hùng hậu của khối đại đoàn kết toàn dân dưới mái nhà Mặt trận thành phố hiện có trên 1 triệu người thuộc giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động; gần 2 triệu hội viên nông dân, trên 1 triệu thanh niên; trên 1 triệu hội viên phụ nữ và 19 vạn hội viên Cựu chiến binh…cùng đông đảo hội viên các Hội quần chúng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết trụ cột (NQ57, NQ59, NQ66, NQ68) cùng các nghị quyết mới của Trung ương (NQ70, NQ71, NQ72), gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thành phố Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực, sức mạnh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân và của từng khu dân cư.

Giữ vững vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đảng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tập hợp đoàn kết, khơi dậy nguồn lực trong dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong đó, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Làm tốt vai trò tập hợp các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt quan tâm đến đối tượng chưa là đoàn viên, hội viên của các tổ chức.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động nhân dân, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại trong tuyên truyền, giáo dục, kết nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời ý kiến đóng góp của Nhân dân; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố không ma tuý, thành phố văn minh, hạnh phúc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo hướng từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; tập trung vào những chủ trương lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Sắp xếp lại tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương. Hoàn thiện Hệ sinh thái số của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể; số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong công tác Mặt trận; tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ Mặt trận, người dân và tổ chức.