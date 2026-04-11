Miền Bắc nóng bức, Trung Bộ vượt 40 độ C

Ngày 11/4, nắng nóng gay gắt lan rộng khắp cả nước, đặc biệt Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất vượt 40 độ C. Độ ẩm thấp làm tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Cảnh báo nắng nóng gay gắt trên diện rộng ngày 11/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, các khu vực trên cả nước đối mặt với tình trạng nắng nóng gia tăng cường độ, đặc biệt là Miền Trung. Nhiệt độ phổ biến 38–40 độ C, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm thấp làm gia tăng cảm giác khô nóng, oi bức.

Trung Bộ tâm điểm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo là tâm điểm của đợt nắng nóng này, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 38–40 độ C, thậm chí có nơi vượt 40 độ C. Độ ẩm không khí xuống thấp, chỉ còn 35–40%, khiến thời tiết càng thêm khắc nghiệt.

Nắng nóng lan rộng các khu vực khác

Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng trải qua nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm không khí dao động trong khoảng 40–45%.

Tại cao nguyên Miền Trung và Nam Bộ, nhiệt độ ghi nhận ở mức 35–37 độ C, có nơi cao hơn. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45–50%. Riêng Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C.

Nhiệt độ kỷ lục ghi nhận ngày 10/4

Trước đó, ngày 10/4, nhiều địa phương đã ghi nhận nền nhiệt độ cao bất thường. Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nơi vượt 40 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C.

Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, ví dụ Phù Yên (Sơn La) 39,8 độ C; Mai Châu 40,1 độ C. Các khu vực khác như Trà My (Đà Nẵng) 38,7 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,4 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến 35–36 độ C, một số nơi ghi nhận trên 36 độ C như Ayun Pa (Gia Lai) 37,8 độ C; Phước Long (Đồng Nai) 36,9 độ C.

Dự báo kéo dài và nguy cơ tiềm ẩn

Nắng nóng được dự báo tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, sau đó giảm dần từ ngày 14–15/4. Miền Trung có khả năng kéo dài nắng nóng hơn, chỉ dịu bớt từ ngày 16–17/4.

Các chuyên gia cảnh báo, nền nhiệt cao cùng độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn tại khu dân cư. Sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời, cần được bảo vệ.

Tình hình thủy văn và xâm nhập mặn

Mực nước trên sông Tiền, sông Hậu đang biến đổi và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ tăng trở lại vào cuối tuần. Ranh mặn 4‰ hiện phổ biến từ 20–32 km, riêng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây xâm nhập sâu 40–50 km.

Trong 10 ngày tới (11–20/4), độ mặn cao nhất tại các trạm dự báo thấp hơn cùng kỳ tháng 4/2025 nhưng có xu hướng tăng. Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp 1 và khuyến cáo người dân tích trữ nước ngọt khi triều thấp.