Nhà xưởng tại cụm công nghiệp bốc cháy dữ dội ở Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40, ngày 11/2, tại cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tải sản của một công ty bị thiêu rụi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Các công nhân cho biết, vào thời gian trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng nơi họ đang thi công. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh, sau đó lan rộng bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, khu vực nhà xưởng rộng khoảng 600m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp dẫn đến xảy ra cháy lớn.

