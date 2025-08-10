Hai du khách Việt gặp nạn trên biển, tử vong tại Hy Lạp

Hai du khách Việt thiệt mạng khi 1 người bị ngã từ du thuyền xuống biển,1 người nhảy xuống cứu... trong lúc gió giật mạnh quét qua đảo du lịch Milos, Hy Lạp.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Trước đó, nhà chức trách địa phương xác nhận cặp du khách một nam một nữ được phát hiện bất tỉnh trên biển tại bãi Sarakiniko. Họ nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế gần đó nhưng không qua khỏi hôm 8/8.

Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)

Nhân chứng cho biết hai nạn nhân là khách trên một du thuyền. Người phụ nữ rơi xuống biển trong lúc gió mạnh, người đàn ông cố lao xuống cứu nhưng cả hai đều bị cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ, gồm tàu tuần duyên và thuyền tư nhân, đã triển khai chiến dịch tìm kiếm, trục vớt nhưng gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và sóng lớn.

Một thi thể được đưa lên bờ trước, thi thể còn lại phải nhờ thợ lặn chuyên nghiệp tìm thấy từ dưới biển. Dù cả hai sau đó được chuyển tới trung tâm y tế địa phương nhưng đã không qua khỏi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng ngàn du khách.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch nổi tiếng Milos của Hy Lạp. Ảnh: Greeka

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng Hy Lạp, những cơn gió giật gần đây có thể đạt tới 88km/h, đặc biệt là ở phía Nam biển Aegea và biển Crete.

Gió giật mạnh đã khiến hàng trăm chuyến phà từ cảng Piraeus và các cảng quanh Athens đi các đảo Cyclades và Dodecanese không thể khởi hành. Một số tuyến bị hủy hoặc hoãn, làm hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.