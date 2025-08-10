Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Hai du khách Việt gặp nạn trên biển, tử vong tại Hy Lạp

Hai du khách Việt thiệt mạng khi 1 người bị ngã từ du thuyền xuống biển,1 người nhảy xuống cứu... trong lúc gió giật mạnh quét qua đảo du lịch Milos, Hy Lạp.

- Bình Nguyên (Tổng hợp)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Trước đó, nhà chức trách địa phương xác nhận cặp du khách một nam một nữ được phát hiện bất tỉnh trên biển tại bãi Sarakiniko. Họ nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế gần đó nhưng không qua khỏi hôm 8/8.

Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)
Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)

Nhân chứng cho biết hai nạn nhân là khách trên một du thuyền. Người phụ nữ rơi xuống biển trong lúc gió mạnh, người đàn ông cố lao xuống cứu nhưng cả hai đều bị cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ, gồm tàu tuần duyên và thuyền tư nhân, đã triển khai chiến dịch tìm kiếm, trục vớt nhưng gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và sóng lớn.

Một thi thể được đưa lên bờ trước, thi thể còn lại phải nhờ thợ lặn chuyên nghiệp tìm thấy từ dưới biển. Dù cả hai sau đó được chuyển tới trung tâm y tế địa phương nhưng đã không qua khỏi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng ngàn du khách.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch nổi tiếng Milos của Hy Lạp. Ảnh: Greeka

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng Hy Lạp, những cơn gió giật gần đây có thể đạt tới 88km/h, đặc biệt là ở phía Nam biển Aegea và biển Crete.

Gió giật mạnh đã khiến hàng trăm chuyến phà từ cảng Piraeus và các cảng quanh Athens đi các đảo Cyclades và Dodecanese không thể khởi hành. Một số tuyến bị hủy hoặc hoãn, làm hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.

#ngã xuống biển tử vong #Hy Lạp #du thuyền #đảo du lịch nổi tiếng Milos #2 du khách Việt

Bài liên quan

Kho tri thức

Sửng sốt phát hiện đô thị cổ bị lãng quên ở Hy Lạp

Một đô thị cổ chưa từng được ghi chép vừa lộ diện trên đỉnh núi hẻo lánh Hy Lạp, khiến giới khảo cổ sửng sốt vì quy mô và niên đại đặc biệt của nó.

1-1942.png
Một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế đến từ Thụy Điển, Hy Lạp và Vương quốc Anh đã bất ngờ khám phá tàn tích của một thành phố cổ chưa từng được biết đến tại làng Vlochos, thành phố Palamas, miền Trung Hy Lạp. Ảnh: @Robin Rönnlund.
2-2671.png
Robin Rönnlund, thành viên nhóm nghiên cứu, người đứng đầu công việc thực địa và là tiến sĩ tại Đại học Gothenburg cho biết: "Tàn tích thành phố cổ này nằm rải rác trên và xung quanh Strongilovoúni, một ngọn đồi biệt lập cao 215 m, so với đồng bằng rộng lớn của Tây Thessaly bên dưới. Ảnh: @Robin Rönnlund.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lật tàu trên Vịnh Hạ Long... kỹ năng sống sót khi đắm tàu

Từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, nên trang bị kỹ năng sống sót dưới nước nếu chẳng may tàu, thuyền du lịch bị đắm trên sông, biển.

Mới đây, vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19/7 làm 35 người tử vong, 4 người mất tích khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng về mức độ an toàn cho những chuyến du lịch trên vùng biển. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người còn lại.

anh-chup-man-hinh-2025-07-20-luc-122449.png
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Một nam sinh lớp 12 bị đuối nước tử vong khi đi du lịch

Một nam sinh lớp 12 ở Đồng Nai không may bị đuối nước tử vong khi tắm biển Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo VOV, chiều 15/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bàn giao thi thể nam sinh bị đuối nước cho gia đình ở tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, sáng 15/2, đoàn học sinh cùng giáo viên (khoảng 40 người) một trường THPT ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ra du lịch Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới