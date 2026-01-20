Hai đối tượng giả danh tài xế công nghệ, cầm súng vào cướp ngân hàng

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 19/1, Công an tỉnh Gia Lai chính thức có thông tin về vụ cướp ngân hàng mức độ nghiêm trọng xảy ra tại phường Hội Phú, TP. Pleiku. Các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương phối hợp cùng công an địa phương để truy bắt các đối tượng gây án.

Video: MXH

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá, thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh). Hai người đàn ông đi xe máy mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh, có nhận diện tương đồng với tài xế hãng xe công nghệ Grab, phương tiện di chuyển nghi là xe Exciter màu vàng – đen, mang biển kiểm soát 77G1-31xxx, đã bất ngờ đột nhập vào khu vực giao dịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại hiện trường, hai đối tượng đã rút một vật màu đen nghi là súng ngắn để đe dọa, khiến các nhân viên ngân hàng hoảng loạn tháo chạy, nhanh chóng vơ vét khoảng 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát về phía ngã ba Hàm Rồng.

Sau khi rời hiện trường, các nghi phạm di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng về tỉnh Đắk Lắk. Công an tỉnh đã công bố đặc điểm nhận dạng chi tiết của hai đối tượng để người dân cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin.

Nghi phạm thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao 1,65m, nói giọng miền Bắc, mặc quần đen và áo khoác xanh. Nghi phạm thứ hai trẻ hơn, khoảng 30 tuổi, cao 1,68m, nói giọng miền Nam, đi giày vải xanh lá và mặc áo khoác màu xanh ngọc.