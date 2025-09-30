Hãi hùng hình ảnh “hố tử thần” sâu hun hút ngay trung tâm thủ đô Thái Lan

Sáng 24/9, một đoạn đường Samsen trước Bệnh viện Vajira (quận Dusit, Bangkok) bất ngờ sụt lún, tạo thành hố lớn sâu khoảng 50 mét, rộng và dài 30 mét. Hiện không có báo cáo về thương vong.

Văn phòng quận Dusit cho biết sự cố xảy ra lúc 7h13 sáng 24/9. Khu vực xảy ra sự cố vốn đã bị phong tỏa trước đó do đang thi công tuyến đường sắt ngầm MRT Purple Line (Tao Poon – Rat Burana).

Vị trí xảy ra sự cố là ga ngầm Bệnh viện Vajira, điểm được đánh giá phức tạp nhất của dự án. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoạn đường giữa ngã tư Vajira và Sanghi đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trực tiếp thị sát hiện trường, bày tỏ lo ngại và yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm. Đến trưa cùng ngày, giới chức Thái Lan thông báo, đã ngăn chặn được tình trạng sụt lún lan rộng và tiếp tục theo dõi sát sao hiện trường.

Ông Charnvirakul nhấn mạnh việc gia cố hầm metro và mặt đường sẽ mất ít nhất 1 năm và sẽ được đưa vào chương trình nghị sự khẩn cấp của nội các mới trong cuộc họp đầu tiên vào tối cùng ngày, sau lễ tuyên thệ trước Nhà vua.

Thái Lan đã lập ủy ban điều tra đặc biệt do Cơ quan Đường sắt đô thị (MRTA) đứng đầu để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Ông Suriyachai Rawiwan, Giám đốc Cục Phòng chống Thiên tai Bangkok, cho biết, nguyên nhân nhiều khả năng do mưa lớn kết hợp đường ống rò rỉ khiến đất bị xói mòn. “Nước đã cuốn theo đất đá, tràn xuống khu vực ga tàu điện ngầm đang xây dựng, gây ra sụp đổ,” ông Rawiwan cho hay, đồng thời khẳng định chưa ghi nhận thương vong.

Mối lo lớn nhất hiện nay là an toàn của trụ sở cảnh sát Samsen cao 5 tầng, đối diện đoạn đường bị sụt. Một số cọc móng của tòa nhà đã bị ảnh hưởng, buộc toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải sơ tán. Sau đó, cảnh sát lập trụ sở tạm cách hiện trường khoảng 2,4km để duy trì hoạt động.

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, hố sụt hình thành ngay chỗ nối giữa đường hầm và ga tàu điện ngầm Vajira. Đất đá đã bị hút vào hầm, khiến kết cấu xung quanh sập xuống và một đường ống nước lớn vỡ.

Cơ quan Điện lực Đô thị (MEA) đã cắt điện và nước để giảm thiểu rủi ro. Một đường ống nước lớn cũng bị vỡ, đất tràn vào đường hầm ga tàu, gây ảnh hưởng một số hạng mục.

Chính quyền Thái Lan đã triển khai các biện pháp khẩn cấp như bịt lỗ rò rỉ đường hầm, đánh giá an toàn công trình xung quanh, giám sát chuyển động đất nền và tổ chức điều tiết giao thông.

Ông Sittipunt cũng cảnh báo mưa lớn có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn khi đất tiếp tục chảy vào đường hầm. Một tổ thường trực đã được thành lập để ứng phó với các kịch bản mưa lớn.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khi mặt đường Samsen nứt toác và sụt xuống, để lộ hố sâu đầy nước.

Bệnh viện Vajira, cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu Thái Lan, thông báo tạm ngừng khám ngoại trú trong hai ngày. Khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú được sơ tán khỏi các tòa nhà gần khu vực sụt lún, song báo cáo ban đầu xác nhận kết cấu bệnh viện chưa bị hư hại.

Các khoa phẫu thuật và cấp cứu của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian này, bệnh nhân ngoại trú được chuyển sang các bệnh viện khác thuộc hệ thống quản lý của chính quyền Bangkok.

Anh Noppadech Pitpeng (27 tuổi), nhân viên bệnh viện sống gần đó, kể lại: “Tiếng động lớn vang lên như cột điện đổ, cả căn hộ của tôi rung lắc dữ dội. Nhiều người vội vã thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi ở”.

Một nhân viên lễ tân tại Đại học Suan Dusit, nơi chỉ cách hiện trường một con phố, bày tỏ sự lo ngại về sự cố, đồng thời cho biết nhà trường đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà và sinh viên học trực tuyến để phòng ngừa rủi ro.

Chính quyền Bangkok thông báo sẽ tổ chức các cuộc họp vào 12h và 18h hằng ngày để cập nhật, đánh giá tình hình và điều phối các biện pháp ứng phó.