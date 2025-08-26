Hà Nội

Sống Khỏe

Hai bệnh viện cùng ghép tim cứu sống bé gái 11 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh

Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã tận tâm phối hợp ghép tim từ người hiến chết não, cứu sống bé gái 11 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.

Thúy Nga

Mới đây, BS.CK2 Đặng Xuân Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó phòng Công tác xã hội đã đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 đến thăm, chúc mừng bệnh nhi và gia đình em bé được ghép tim thành công từ người cho chết não.

Trước đó, ngày 24/7/2025 đánh dấu một cột mốc vô cùng ý nghĩa giữa bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cùng nhiều chuyên gia đã tận tâm phối hợp ghép tim từ người hiến chết não, cứu sống nữ bệnh nhi 11 tuổi bệnh tim bẩm sinh.

Ảnh BVCC

Chị N.T. mẹ bệnh nhi bày tỏ niềm vui mừng và biết ơn đến Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ khoa Tim mạch và bệnh viện Nhi đồng 2 đã tận lực điều trị, đồng hành với cháu bé.

Chị T. cho biết khi hay tin bé có thể được ghép tim, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ, ân cần quan tâm của phòng Công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng 2. Đó là nguồn lực lớn lao để gia đình thêm vững tin trên hành trình hồi sinh nhịp đập cho con.

Với sự sát sao của Ban Giám đốc hai bệnh viện cùng tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, ca ghép tim thành công là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả của hai đơn vị y khoa uy tín.

Trong đó, bệnh viện Nhi đồng 2 đã tham gia hội chẩn và vận động nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí ghép tim cho bệnh nhi. Hành động đầy nhân văn góp thêm hy vọng mở ra cơ hội sống cho nhiều em nhỏ khác.

