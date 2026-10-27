Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội: Xác minh, tìm kiếm những người bị lừa bởi "thần y" giả

Cơ quan Công an Hà Nội vừa thông báo tìm kiếm những người bị lừa bởi “thần y” giả Lê Thị An.

Khánh Hoài

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 7/2026, Công an xã Thư Lâm (Hà Nội) tiếp nhận 7 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến bà Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, TP Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, bà An đã khám, chữa bệnh cho 7 người bằng hình thức bán thuốc Đông y gia truyền, giới thiệu có khả năng chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ, bệnh lý xương khớp. Tổng số tiền 7 người đã giao cho bà An là 106,8 triệu đồng.

dd.jpg
“Thần y” giả Lê Thị An bị khởi tố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, số điện thoại 096 387 9119 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu. Nguồn: VGP.
#Công an Hà Nội #thần y

Bài liên quan

Xã hội

Đổ thêm xăng khi đốt rác, người phụ nữ bị bỏng nặng

Dùng xăng để đốt rác tiềm ẩn nguy cơ cháy bùng đột ngột. Một sơ suất nhỏ có thể khiến người đốt bị bỏng ở nhiều vùng cơ thể.

Đổ thêm xăng khi lửa chưa tắt hoàn toàn: Bỏng cả chân, tay, bụng và lưng

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, một người phụ nữ đã phải đến bệnh viện điều trị sau tai nạn bỏng xảy ra trong lúc đốt rác tại nhà.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm, khởi tố 2 bị can ở Phú Thọ

Kiểm tra một nhà nghỉ tại xã Tu Vũ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm, qua đó điều tra, khởi tố 2 bị can về tội môi giới mại dâm.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Thị Hương và Nguyễn Quý Tài để điều tra về tội môi giới mại dâm.

2026-10-23-8-pc02-1-1792371305504-557416682034843618-557416682034843618-98443a7bf0820f686bfaf1b41d24-f7cc710bc3.jpg
Triệu Thị Hương và Nguyễn Quý Tài tại Cơ quan điều tra. Ảnh CAT Phú Thọ
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố thêm 1 bị can vụ bắt Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm liên quan vụ án sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mở rộng vụ án liên quan đến sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (sinh năm 1964, nguyên quán xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (nay là xã An Bình, Phú Thọ sau sáp nhập), hiện thường trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

1.jpg
Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới