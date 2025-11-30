Hà Nội tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho gần 340.000 trẻ

Ngày 1-2/12, gần 340.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 36 tháng trên địa bàn Hà Nội sẽ được uống vitamin A trong chiến dịch bổ sung đợt 2/2025.

Chiến dịch được tổ chức tại 3.037 điểm uống trên địa bàn toàn thành phố. Số trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A đợt này là khoảng 339.392, trong đó trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi là 57.750, trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng là 281.642.

Ngành Y tế Hà Nội sẽ cung ứng đủ số lượng vitamin A và phối hợp cùng chính quyền các phường, xã tổ chức chiến dịch, mục tiêu trên 99,8% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A liều cao trong đợt này.

Vitamin A có trong nhiều thực phẩm. Ảnh minh hoạ/Nguồn NLĐ

Trước, trong và sau chiến dịch, công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của vitamin A, chế độ ăn hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất cho phụ nữ có thai và bà mẹ đang cho con bú, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người dân… được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú.

Chiến dịch uống bổ sung vitamin A đợt 1/2025 được tổ chức vào ngày 1-2/6 kết hợp tẩy giun cho trẻ em tại hơn 1600 điểm uống với gần 387.000 trẻ trong độ tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao. Trong chiến dịch đã cân, đo để đánh giá tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, suy dinh dưỡng thể gầy còm, cấp tính và thừa cân béo phì.

Ảnh minh hoạ/Internet

Theo thống kê của ngành Y tế, đến hết tháng 10/2025, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố là 6,4%, thể thấp còi 9,6%, thể cấp tính 0,2% và tỷ lệ thừa cân béo phì là 1%.

Mỗi năm 2 đợt vào dịp đầu tháng 6 và đầu tháng 12, ngành y tế triển khai chiến dịch uống vitamin A dành cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi. Trẻ được uống vitamin A liều cao tại trạm y tế xã, phường nhằm bảo vệ thị lực và tăng cường miễn dịch.

Với trẻ lớn hơn có thể bổ sung vitamin A qua khẩu phần ăn hằng ngày. Điều này giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa thiếu vi chất.

Đáng chú ý, vitamin A là vi chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, vì vậy bữa ăn hằng ngày trở thành nguồn cung cấp tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt, tham gia hình thành sắc tố võng mạc giúp mắt thích nghi với ánh sáng yếu, đồng thời bảo vệ giác mạc.